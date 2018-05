Neue Schule: Noch nicht eröffnet und schon zu klein

MATTIGHOFEN. Sonderschüler müssen vorerst noch im Provisorium bleiben

Der Schulkomplex, in dem die Sonderschule und die Volksschule untergebracht sind, wurde die vergangenen Jahre aufwendig saniert bzw. neu gebaut. Während der Bauzeit wurde die Sonderschule im ehemaligen Stadtamt am Stadtplatz für drei Jahre verlegt. Die Sanierung ist soweit abgeschlossen, die Sonderschüler allerdings dürfen nicht einziehen – zumindest noch nicht.

Die Lehrerschaft wehrt sich und hat sich jetzt mit einem offenen Brief an SP-Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer gewandt. „Es kommt zu einer Ausgrenzung von Kindern mit Behinderung“, heißt es unter anderem in dem Brief. „Begründet wird dies damit, dass für die Volksschule zu wenig Platz sei, weil die Planung falsch war. Dieser Raumnot helfen wir insofern aus, indem wir für unsere 14 Schüler eh nur zwei von ursprünglich fünf für uns vorgesehenen Räumen brauchen und die restlichen drei der Volksschule abtreten. Dass wir nicht mehr zurück in die Normalität dürfen, in der unsere Kinder Volksschule erleben und wir davon abgeschnitten sind – das ist das Problem und die falsche Entwicklung“, sagt Rudolf Perhab, Direktor des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik.

Bürgermeister Schwarzenhofer nimmt auf OÖN-Anfrage Stellung: „Diese Entscheidung ist nur vorläufig. Niemand hat gesagt, dass sie nie wieder zurück dürfen. Wir sind bereits dabei, Lösungen zu finden. Es gibt zwei Varianten: Entweder Zu- bzw. Anbau oder die derzeitigen Garderobenräume als Klassenzimmer umzubauen und eine Zentralgarderobe im Keller zu schaffen. Das geht halt sich bis September nicht mehr aus.“

Kürzlich wurde – wie berichtet – der Hort abgeschafft und eine schulische Nachmittagsbetreuung vom Gemeinderat beschlossen. Dieser Entschluss hat zur Folge, dass diese Kinder ebenfalls Räume in der Schule brauchen – und zwar gleich mehrere. „Die Schule ist zu klein, aber das ist nicht unsere Schuld. Zu unserer Verteidigung: Wir haben die Schule ursprünglich um vier Klassen größer geplant, das Land hat die Pläne jedoch nicht genehmigt“, sagt Schwarzenhofer und verweist auf den enormen Zuzug der Stadt.

Vermutlich in einem Jahr werde die Sonderschule ebenfalls ins neue Gebäude übersiedeln können. „Wir wurden vertröstet, aber ich habe kein Vertrauen mehr in die Stadtgemeinde. Unser Vorschlag war, dass die Nachmittagsbetreuung in den Containern, die während der Umbauphase neben der Schule für den Lehrbetrieb aufgestellt wurden, untergebracht wird. Der Bürgermeister lehnte dies ab“, sagt Perhab. Der Bürgermeister verweist auf die die provisorische Unterbringung im ehemaligen Stadthaus, in die die Stadtgemeinde viel investiert hat. „Das stimmt, da ist uns die Gemeinde entgegengekommen, aber es ist und bleibt ein Provisorium“, sagt Perhab. „Es wurde mit keinem Wort gesagt, dass die Sonderschule nie ins neue Gebäude übersiedeln wird, es wird sich nur verzögern“, versichert Schwarzenhofer.

