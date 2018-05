Neue Schaugärten als Anregungen für die Kurgäste

BAD FÜSSING. Der zwischen den Thermen angelegte Kurpark in Bad Füssing zählt zu den schönsten in Bayern. Mehr als 400 Blumensorten blühen dort zwischen April und Oktober in harmonischem Kontrast zu den naturbelassenen grünen Inseln in der Parklandschaft.

"Bad Füssing setzt nicht nur bei der Kurort-Medizin Maßstäbe. Wir wollen auch bei der Gestaltung des Kurparks für alle anderen Heilbäder in Europa Vorbild sein", sagt Kurdirektor Rudolf Weinberger.

Gesundheit beginne im Kopf. Bad Füssings Heilwasser wirke gegen viele Gesundheitsprobleme. Der Kurpark und die weitläufigen Grünanlagen zwischen den Thermen seien der Balsam für die Seele. Millionen bunter Blumen würden als duftende Erlebniswelt für alle Sinne begeistern. Ein Heer von Gärtnern formt die Blütenpracht im Kurpark und den weitläufigen Grünanlagen zwischen den Thermen nach akribisch ausgearbeiteten Pflanzplänen.

Neueste Attraktion im Bad Füssinger Kurpark sind Schaugärten. Hier liefert die Kurgärtnerei Gästen Anregungen, wie sich auch der Garten zu Hause mit einfachen Mitteln in ein kleines grünes Paradies verwandeln lässt. Zum Beispiel erfahren Hobbygärtner, wie man Licht und Fröhlichkeit in schattige Gartenecken zaubern kann. Ein Bauerngarten mit Pfingstrosen, Rittersporn, Buchsbaum und Co. eröffnet den "floralen Ausflug" in "die gute alte Zeit". Dem Stil der berühmten englischen Gärtnerin Beth Chatto ist ein anderer Schaugarten nachempfunden – "very British" im Herzen Altbayerns. (ho)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema