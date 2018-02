Neue Aktion für Parken in der Rieder Innenstadt

RIED. 61 Betriebe wollen als Dankeschön fürs Einkaufen an ihre Kunden Parkgutscheine ausgeben.

Parkgutscheine mit "Guthaben" von je 60 Minuten Bild: privat

In der Rieder Innenstadt ist in der Gebührenzone, wie berichtet, nun ab 16 Uhr das Parken gratis – es ist lediglich eine Parkscheibe hinter der Windschutzscheibe einzulegen. Im Gegenzug beginnt am Nachmittag die gebührenpflichtige Zeit nicht wie zuvor um 14 Uhr sondern bereits um 13.30 Uhr. Diese Regelung gilt montags bis freitags. Am Samstag sind Parktickets wie bisher für den Zeitraum von 8.30 bis 12 Uhr zu lösen.

Seit 1. Februar neu: In 61 Betrieben der Stadt erhalten Kunden für den Einkauf als Dankeschön Parkgutscheine: Jeweils 60 Minuten "Guthaben" – der Schein muss nur mit Ankunftszeit und -datum beschriftet und wie ein "normaler" Parkschein hinter die Scheibe gelegt werden. Damit für alle Besucher klar ersichtlich wird, wo es die Parkgutscheine gibt, werden die teilnehmenden Unternehmen entsprechend kenntlich gemacht. Derzeit erfolgen Abstimmungen von Stadtmarketing und Handel, welche Maßnahme hierzu am sinnvollsten ist.

"Es ist ein starkes Zeichen, dass so viele Unternehmen die Parkgutschein-Aktion so positiv aufgenommen haben. Erfreulich ist, dass nicht nur viele Innenstadt-Händler und -Dienstleister mitmachen, sondern auch zahlreiche Firmen, die außerhalb des Zentrums liegen, und ihren Kunden ein Zuckerl für die Innenstadt mitgeben" so Rudolf Dobler-Strehle, Obmann vom Verein der Rieder Wirtschaft.

Service-Tage finden auch heuer am ersten April-Wochenende in der Innenstadt und dem Einkaufszentrum Weberzeile statt. Dabei ist das Parken von 5. bis 7. April ganztags gratis.

