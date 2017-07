Nerven-Krimi: Spiel endete nach 16 Strafstößen

Fußball: Ersatzspieler Mario Kettl verwandelte für Lambrechten den entscheidenden Elfmeter gegen Taufkirchen

Antiesenhofen (re. Alois Huber) behielt gegen Rainbach die Oberhand. Bild: Furtner

Hohenzell – Neuhofen 3:2 (1:0)

Erst nach dem Wechsel sahen die mehr als 200 Zuschauer ein rassiges Cupderby, in dem die Hohenzeller am Ende verdient die Oberhand behielten. Die erste Halbzeit war gekennzeichnet von vielen Fehlpässen. Schmidhammer nutzte eine der wenigen Möglichkeiten kurz vor der Pause zur Führung. Neuhofens Freude über den Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff währte nicht lange. Denn dann folgte der große Auftritt von Michael Stüber, der mit zwei sehenswerten Treffern innerhalb von zehn Minuten den HSV 3:1 auf die Siegerstraße schoss. Am Ende hätte es sich für die Hausherren beinahe noch gerächt, dass man in der Folge etwas sorglos mit den Möglichkeiten umgegangen war. Dominik Sternbauer verkürzte in der Schlussphase per Kopf. Wenig später hätte der Neuhofner Verteidiger sogar zum Cuphelden werden können, sein Kopfball strich aber knapp über die Querlatte. Herausragend neben dem Doppeltorschützen Stüber war beim HSV noch Florian Reifetshammer, der im Mittelfeld die Fäden zog.

Hohenzell – Neuhofen 3:2 (1:0). Fabian Schmidhammer (36.), Michael Stüber (55., 65.); Radlinger (51.), Dominik Sternbauer (90.).

Lambrechten – Taufkirchen/Pr. 7:6 i. E. (0:0)

Erst nach 16 Strafstößen war dieser Cup-Krimi entschieden. Während Ersatzspieler Mario Kettl den achten Penalty verwandelte, jagte Taufkirchens Niklas Part das Leder drüber. "Wir haben verdient gewonnen, weil wir mehr für das Spiel getan haben", freute sich Lambrechtens Sektionsleiter Rachbauer über den Aufstieg in die zweite Hauptrunde. In einem Spiel mit beiderseits wenig Torchancen waren die Hausherren meist tonangebend, konnten aber den Taufkirchener Riegel nicht knacken. In der zweiten Halbzeit gab es je eine gute Möglichkeit: SVT-Goalgetter Meszaros verpasste einen Stanglpass nur knapp und der eingewechselte Badegruber traf nach Fonai-Vorarbeit den Ball nicht richtig. Einziger Wermutstropfen aus Lambrechtner Sicht: Daniel Scheuringer schied kurz vor Schluss mit einer Schienbeinverletzung aus.

Lambrechten - Taufkirchen/Pr. 7:6 i. E. (0:0). Elferschützen: Badegruber, Ecker, Herzog, Danninger, Senzenberger, Gergö Kalmar, Kettl; Czar, Gaderbauer, Mantler, Feichtinger, Veroner, Alteneder.

Senftenbach – St. Marienkir./S. 4:5 i. E. (3:3, 2:2)

In einem Spiel, in dem beiderseits die Abwehrreihen nicht den besten Tag erwischten, deutete zunächst alles auf einen Sieg der Senftenbacher hin, die nach einer halben Stunden bereits 2:0 vorne lagen. Mit einem Doppelschlag glichen die Gäste noch vor der Pause aus. In der 2. Halbzeit verflachte die Partie. Mit seinem zweiten Treffer brachte Jakob Leherbauer die Hausherren erneut in Front. Und alles deutete schon darauf hin, als sollte die Reisegger-Elf diesen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch der pfeilschnelle Schmidbauer traf kurz vor dem Abpfiff nach einem Konter zum 3:3. Im Elferschießen behielt Dominik Wimmeder die Nerven und verwandelte den entscheidenden Strafstoß.

Senftenbach – St. Marienkirchen/Sch. 4:5 i. E. (3:3, 2:2). Andessner (24.), Jakob Leherbauer (32., 60.); Michael Schmidbauer (40., 85.), Novak (43.). Elferschützen: Puttinger, Jakob Leherbauer, Deschberger, Duft; Novak, Sebastian Stadler, Schmidbauer, Dominik Stadler, Dominik Wimmeder.

Diersbach – Münzkirchen 3:1 (2:0)

"Wir haben die Chancen eiskalt genutzt", sah Diersbachs Sektionsleiter Steinmann den Grund für den Sieg im Prestigeduell gegen den höherklassigeren Nachbarn aus Münzkirchen. In einem ausgeglichenen Spiel hatte der FCM die große Möglichkeit zur Führung, Vanek scheiterte mit einem Elfmeter aber am Ex-Münzkirchener Tormann Max. Kurz vor der Pause brachte Goalgetter Risky die Hausherren mit einem Doppelschlag 2:0 in Front. Beim 1:0 half allerdings Goalie Lehner kräftig mit. In der 2. Halbzeit machten die Diersbacher hinten dicht und suchten ihr Heil in schnellen Konterstößen. Dieses Konzept ging auf. Mit seinem dritten Treffer machte Risky in der 82. Minute den Sack endgültig zu. Wenig später gelang Heimkehrer Kisslinger noch der Ehrentreffer.

Diersbach – Münzkirchen 3:1 (2:0). David Risky (37., 43., 82.); Christian Kisslinger (85.)

Dorf/Pr. – Altheim 1:3 (0:2)

"Altheim stand hinten sehr kompakt und hat unsere Fehler eiskalt bestraft", war für Dorfs Berichterstatter Philipp Gadermayr das frühe Cup-Aus kein Beinbruch. Bei den Pramtalern, die mit vier Neuzugängen in die Partie gingen, fehlte noch die Abstimmung. Dies nutzten die Altheimer gleich in der 1. Minute zur Führung. Bei einem Tasselmajer-Freistoß verhinderte die Latte den Ausgleich. Besser machte es Lukas Berer, der kurz vor dem Wechsel mit einem Freistoß Tormann Luser überraschte. Nach einer Stunde machte Peric mit dem 0:3 den Sack endgültig zu.

Dorf/Pr. – Altheim 1:3 (0:2). Dominik Gehmaier (90.); Hadcic (1.), Berer (44.), Peric (61.)

St. Martin/I. – Raab 4:3 (2:2)

In einem flotten Spiel vor 120 Zusehern ging es immer wieder hin und her. St. Martin geriet nach einem etwas unglücklichen Eigentor in Rückstand, doch Neo-Legionär Kluzak konnte schnell ausgleichen. Da auch Raabs Neuzugang Pasecky sein Visier sehr gut eingestellt hatte, konnten die Gäste noch zweimal in Führung gehen, doch jedes Mal glich St. Martin mehr oder weniger schnell aus. Es blieb also bis zum Ende spannend, doch als schon alle Beteiligten mit einem Gleichstand nach neunzig Minuten rechneten, gelang Kluzak nochmal eine wunderschöne Einzelaktion, die er mit einem Treffer aus elf Metern Torentfernung krönte und St. Martin somit ein weiteres Cupspiel gegen Landesligist Schalchen bescherte.

St. Martin/I. – Raab 4:3 (2:2). Josef Kluzak (15., 32., 90.), Frano Sandrk (80.); Eigentor (8.), Peter Pasecky (29., 69.).

Rainbach/I. – SPG Antiesenhofen/Ort 4:5 (1:3)

Der Kickinger-Elf gelang ein guter Start, der auch zum Führungstreffer genutzt wurde. Thomas Kickinger spielte einen idealen Lochpass auf Neuerwerbung Christoph Glas, dieser blieb vor dem Tor eiskalt und schob den Ball am Torhüter vorbei ins Netz. Doch obwohl die Heimelf fortan mehr vom Spiel hatte, kamen die Gäste zurück ins Spiel. Nach einem hohen Ball nahm Steiger das Spielgerät ideal mit der Brust mit und sorgte mit einem platzierten Schuss für den Ausgleich. Nun verschlief Rainbach das Spiel ein wenig und geriet nach einem schweren Torwartfehler in Rückstand. Routinier Alois Huber sorgte mit einem satten Linksschuss aus zwanzig Metern kurz vor dem Pausenpfiff sogar noch für das 1:3. Rainbach drängte in der zweiten Hälfte aufs Tor der Gäste, doch genau in dieser Phase einer großen Überlegenheit fiel nach einem Konter sogar der vierte Gegentreffer. Rainbach steckte allerdings nicht auf und Nachwuchskicker Valentin Wallisch konnte nach einem Eckball verkürzen. Ein platzierter Freistoß von Stürmer Dere brachte noch etwas Spannung ins Spiel, doch in der Schlussminute konnte Schneglberger aus abseitsverdächtiger Position alles klar machen, sodass der Schlusspunkt durch Öhlinger zum 4:5 nur noch kosmetischer Natur war.

Rainbach/I. – SPG Antiesenhofen/Ort 4:5 (1:3). Christoph Glas (8.), Valentin Wallisch(67.), Ales Dere (81.), David Öhlinger (90.); Florian Steiger (17.), Marco Kettl (37.), Alois Huber (44.), Lukas Reisegger (59.), Lukas Schneglberger (90.).

Mining/Mühlheim – Gurten 1b 0:4 (0:3)

Das Spiel war von Beginn an eine klare Angelegenheit für die Union Gurten. Der Aufsteiger in die Bezirksliga ließ gegen Mining/Mühlheim einerseits nur wenige Chancen zu und kreierte andererseits selbst gute Möglichkeiten. Drei davon nützen Dimitrov, Zechmeister-Reischauer und Neuzugang Sistek schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Obwohl der älteste Spieler auf Seiten der Union Gurten 23 Jahre alt war, ließ die junge Truppe auch im zweiten Durchgang nichts anbrennen und siegte am Ende verdient mit 4:0.

Mining/Mühlheim – Gurten 1b 4:0 (3:0). Dimitrov (9.), Zechmeister-Reischauer (31.), Sistek (41.), Aigner (55.)

Die Auslosung der nächsten Spiele findet am Sonntag, 23. Juli, um 20 Uhr bei der Cup-Sitzung im Sportheim der Union St. Peter am Hart statt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema