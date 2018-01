Närrische Zeit mit viel Rummel in Schärding

SCHÄRDING. Viele Veranstaltungen versüßen Faschingsfreunden in Schärding das närrische Treiben

Schulen und Kindergarten ziehen am Faschingsdienstag ein. Bild: (Schärding Tourismus)

Faschingsrummel in der Stadt Schärding: Am Samstag, 3. Februar, zieht ab 19.30 Uhr ein Hauch von Afrika durch den Pfarrsaal, im Rahmen eines "Safari"-Pfarrgschnas. Einen Kinderfasching serviert die Pizzeria Roma am 4. Februar ab 14 Uhr. In der Bar Maki’s heißt es von 8. bis 13. Februar "Manege frei" – Flohzirkus- und Clown-Getränkepakete locken.

Am "unsinnigen Donnerstag", 8. Februar, haben die Damen Vorrang. Im Wirtshaus zur Bums’n gibt es für die Weiberroas Livemusik, die größte Gruppe wird prämiert. Im Stadtbeisl und der Cocktailbar "4870" wird am 10. Februar Hausball gefeiert. An diesem Abend findet auch der traditionelle Turnerball mit Abendkleidung ab 19.30 Uhr im Kubinsaal statt.

Wer sich als Sänger versuchen möchte, ist bei einer Faschings-Karaokeparty, ebenfalls am Samstag, 10. Februar, im Gasthaus Innterrasse goldrichtig. Maskierungen sind erwünscht, auf das beste Kostüm und die bestkostümierte Gruppe warten Preise. Eine Faschingsmatinee wird am Sonntag, dem 11. Februar, um 11 Uhr, im Rathaussaal, präsentiert.

Am Rosenmontag, 12. Februar, um 15 Uhr, findet in der Stadtbücherei Schärding eine Faschingsstunde mit lustigen Geschichten, Musik, Tanz und Spiel statt. Ein gemeinsamer Faschingsumzug der Neuen Mittelschulen, Volksschule und des Kindergartens lockt am Vormittag des Faschingsdienstags, 13. Februar. Um 10 Uhr marschiert der Tross durchs Linzertor, ab 10.30 Uhr werden Vorführungen und Einlagen geboten.

Der Faschingsdienstag wird ab 12 Uhr auch im Vino ordentlich gefeiert. Bitte einsteigen heißt es am Faschingsdienstag, jeweils um 15 und 17 Uhr ab Sparkasse Schärding. Stiegenwirt Stefan Schneebauer kutschiert Maskierte mit seinem Bummelzug kreuz und quer durch Schärding und hält bei so manchem Beisl, wo ein flüssiger Stopp eingelegt wird. Die Bummelzugfahrt ist frei, die Konsumation ist aber nicht inkludiert. Im Wirts-haus zur Bums’n bringt ein "Faschingsdienstags-Gschnas" ab 17 Uhr mit Musik Stimmung, ebenso der Faschingskehraus im Stadtbeisl ab 17 Uhr. Am Faschingsdienstag um 19 Uhr im Kubinsaal Schärding wird die Veranstaltung "Let’s dance" der Landesmusikschule Schärding geboten.

