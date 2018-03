Nach gefährlicher Alkofahrt: Lenker in Nachtclub erwischt

BRAUNAU. In einen Nachtclub führte die Polizei die Fahndung nach einem betrunkenen Autolenker, der zuvor andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hatte.

Am Freitag gegen halb sechs Uhr abends ging bei der Polizei ein Notruf eines Zeugen ein: Ein Lenker sei mit seinem Fahrzeug auf der Salzburgerstraße in Braunau unterwegs, er benütze dabei die gesamte Fahrbahn und zwinge andere Fahrer zum Ausweichen oder Anhalten. Bei ihrer Fahndung konnten Polizisten den Verdächtigen, einen 51-jährigen Braunauer, in einem Lokal ausfindig machen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Es folgt eine Anzeige.

