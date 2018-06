Nach einem halben Jahr: SV-Ried-Kicker Flavio Dos Santos hat endlich einen Pass

RIED. Laut SV-Guntamatic-Ried-Manager Fränky Schiemer soll der im Jänner verpflichtete Flavio Dos Santos endlich seinen Pass erhalten haben. Seit Jahresanfang sitzt der 22-Jährige in seiner Heimat, den Kapverden, fest.

Bisher gibt es noch keine Fotos von Flavio Dos Santos im Ried-Trikot - das soll sich in der kommenden Saison endlich ändern. Bild: GEPA pictures/ Felix Roittner

Es ist eine der kuriostesten Geschichten im österreichischen Fußball in diesem Jahr. In der Winterpause verpflichtete die SV Guntamatic Ried den wendigen und spielstarken Flavio Dos Santos vom Floridsdorfer AC. Der 22-Jährige hätte den Innviertlern bei der Mission Wiederaufstieg auf dem rechten Flügel helfen sollen. Das scheiterte allerdings an einem fehlenden Pass, die Rieder kicken nach wie vor in der Zweiten Liga.

Wie mehrfach in den OÖN berichtet, konnte der Spieler von den Kapverden seit Jahresanfang nicht aus seiner Heimat ausreisen - ihm fehlte ein gültiger Pass. Nach einem halben Jahr zeichnet sich jetzt endlich eine Lösung ab. "Flavio Dos Santos hat jetzt endlich seinen Pass erhalten. Er hat mir bereits ein Foto, auf dem er sein Dokument in den Händen hält, geschickt", sagt SVR-Manager Fränky Schiemer auf OÖN-Anfrage.

Jetzt benötigt der Kicker noch ein weiteres Visum, um ausreisen zu können. Schiemer rechnet jetzt mit einer raschen Ankunft von Dos Santos. Ob der Spieler bis zum Saisonbeginn Ende Juli konkurrenzfähig sein wird, ist jedoch sehr unsicher. Zumindest habe sich der Spieler auf den Kapverden fit gehalten. "Aber natürlich fehlt die Spielpraxis", sagt Schiemer im OÖN-Gespräch.

Stürmer Seifedin Chabbi dürfte den Verein, wie berichtet, wohl in Richtung Türkei verlassen. Der Transfer könnte noch heute Abend offiziell werden.

