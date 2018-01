Nach drei Jahren und 3000 Seemeilen: Projekt "Mare Vostrum" endet an Land

BRAUNAU. Yachtclub Braunau-Simbach beschließt das ausgezeichnete Projekt mit Multimediavortrag.

Mehrjähriges Projekt, ausgezeichnete Segler (v.l.): Gerhard Nagy, Christian Haidinger, Klaus Schäfer, Anton Herzog (priv.) Bild:

Sie waren an der Stelle, an der der Lloyd-Dampfer Linz, die "österreichische Titanic" gesunken ist. Sie segelten vor Helgoland und auch im Winter in der Adria. Sie fanden Spuren in vielen Hafenstädten, waren in Pula, Rijeka, Kotor, Dubrovnik, Korcula... Sie haben die Sonderausstellung "100 Jahre Marineakademie Braunau – Auf den Spuren der österreichischen Seefahrt" mitgestaltet. Sie haben Vorträge gehalten und Interviews für TV-Sendungen gegeben. Sie haben die höchste Auszeichnung des Österreichischen Segelverbandes, den "Miramar-Preis", erhalten.

Sie haben in drei Jahren bei elf Törns 80 Tage am Meer verbracht und rund 3000 Seemeilen (5500 Kilometer) zurückgelegt. Die Klammer dafür ist das Projekt Mare Vostrum (euer Meer), das Christian Haidinger, Ehrencommodore des Yachtclubs Braunau-Simbach erdacht, mit Gerhard Nagy, Anton Herzog und anderen Seglerfreunden sowie voller Unterstützung von Commodore Klaus Schäfer umgesetzt hat. Nun geht es zu Ende – am Land, damit alle Interessierten, auch seeuntaugliche, was davon haben.

Auf den Spuren der österreichischen Seefahrt, die vor hundert Jahren zu Ende ging, waren die Braunauer und Simbacher Segler unterwegs. Interesse an der Geschichte war eine Triebfeder, das Erinnern an die Opfer und die Leistungen von Forschern und Entdeckern. Haidinger betont, dass er weder der Monarchie noch der Kriegsmarine nachtrauert. Mare Vostrum, also euer Meer, mit diesem Titel soll Achtung und Anerkennung ausgedrückt werden. Dass die Glocke der Linz geborgen werden konnte und Haidinger in einem Antiquariat in Pula einen Marine-Almanach gefunden hat, zählt zu den Besonderheiten der historischen Spurensuche per Segelschiff.

Mare Vostrum, Auf den Spuren der österreichischen Seefahrt; Samstag, 20. Jänner, Schloss Ranshofen; Besichtigung der Schautafeln der Marineakademie-Ausstellung und Shanty-Chor der Marinekameradschaft Prinz Eugen ab 18 Uhr, Multimediavortrag um 20 Uhr

