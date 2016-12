Nach der stillen Zeit wird es in Schärding laut

SCHÄRDING. Baumit Hallencup der Union Esternberg geht in die 26. Runde.

Im Jänner 2015 entschied der VfB Stuttgart das U15-Event für sich. Bild: Furtner

Zweifellos wird auch die diesjährige Auflage des Internationalen Baumit Hallencups in Schärding eine der Superlative. 237 Mannschaften, so viele wie nie zuvor, werden ab 27. Dezember die Barockstadt stürmen. Mehr als 200 Leute sind bis zum großen U15-Event am 7. Jänner im Einsatz, um Spieler, Betreuer und Zuschauer zufrieden zu stellen. Auf die vielen freiwilligen Helfer wartet nach den Feiertagen ein echtes Mammut-Programm. In zwei Schichten wird gearbeitet, um alle geplanten und unerwarteten Herausforderungen zu meistern.

74 Teams, 7 Plätze

Alleine in der U15-Vorrunde werden 74 Teams um die heiß begehrten sieben Finalplätze kämpfen. In Summe werden in dieser Altersklasse mehr als 100 Mannschaften an den Start gehen. Doch nicht nur große Namen wie Liverpool, Tottenham Hotspur und RB Leipzig lassen das Herz von Organisator Hannes Fesel höher schlagen. Der Vichtensteiner freut sich ebenso über die Vereine aus der Region, die in Schärding das Hallenparkett betreten werden. "Es ist toll, dass Riegerting heuer erstmals mit zwei Mannschaften teilnehmen wird." Auch das Eröffnungsspiel am Dienstag, 27. Dezember, um 9 Uhr wird ein Innviertler Derby sein. Dabei treffen die U13-Mannschaften Union Esternberg und des SK Schärding aufeinander.

Freudig stimmt Hannes Fesel die Tatsache, dass sich bereits die ersten Scouts angekündigt haben. Darunter einer von Manchester United. "Die schicken schon das dritte Mal einen Scout, wollen selbst aber nicht bei uns spielen. Auf unsere Anfragen haben sie meistens gar nicht reagiert", wundert sich Fesel. Doch der Vichtensteiner ist hartnäckig. Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn es in den nächsten Jahren mit einem Engagement der Engländer doch noch klappen würde.

Der Zeitplan

Dienstag, 27. Dezember; U13 Vorrunde und Vorrunde U15. Mittwoch, 28. Dezember: Finale U13 und U14 Cup 1. Donnerstag, 29. Dezember: Finale U14. Freitag, 30. Dezember: U12 Finale und Vorrunde U15. Dienstag, 3. Jänner 2017: U10 Finale und U16 Finale. Mittwoch, 4. Jänner: U11 Finale und U17 Finale. Donnerstag, 5. Jänner: U15 Vorrunde. Freitag, 6. Jänner: U15 Vorrunde und U16 Cup 1. Samstag, 7. Jänner, ab 8.30 Uhr: U15-Event.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema