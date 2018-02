Musik aus Hamburg, Film aus Tel-Aviv, alles in Braunau

BRAUNAU. Abwechslungsreiches Programm haben die Organisatorinnen der Braunauer Frauentage – federführend ist der Verein Frau für Frau – auf die Beine gestellt.

Anne Wiemann und Doro Offermann spielen in der ehemaligen Landesmusikschule. Bild: privat

Frauenkunst steht im Braunauer Stadttorturm im Mittelpunkt, im Diesel-Kino wird die Geschichte dreier Palästinerinnen gezeigt, in der ehemaligen Landesmusikschule treten Saxophonistinnen auf. Das umfangreiche Programm hier im Überblick – übrigens: auch Männer sind willkommen!

Vernissage: Elfriede Felber von Frau für Frau wird die Ausstellung im Stadttorturm eröffnen. Ab Freitag, 2. März, 19 Uhr, sind dort Werke der vier Künstlerinnen Sonja Brandl (Taschen-Textil-Art), Ulrike Grießer (Metallskulpturen), Hanna Kirmann (Grafik, Malerei) und Eva Webersberger (Gebrauchskeramik, plastische Figuren) zu sehen. Jana Scharzbauer wird die Vernissage mit Gitarre und Gesang musikalisch begleiten. Zu sehen ist die Ausstellung dann am Samstag, 3., und Sonntag, 4. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Frauencafé: Am Sonntag, 4. März, wird ab 15 Uhr in den Weltladen geladen. Musikerin Shirley Dimaano wird an diesem Tag dort auftreten. Die von den Philippinen stammende und in Österreich lebende Sängerin präsentiert Lieder aus verschiedenen Ländern in der entsprechenden Originalsprache.

Frauenfilm: Am Dienstag, 6. März, wird ab 19.30 Uhr im Dieselkino Braunau der Frauenfilm "Bar Bahar" gezeigt. Dieser erzählt die Geschichte dreier palästinensischer Frauen in Tel-Aviv, die den Balanceakt zwischen Tradition und Moderne, Nationalität und Kultur, Gefolgschaft und Freiheit meistern müssen.

Frühstück: Im "Treffpunkt mensch & arbeit" wird am Mittwoch, 7. März, von 8.30 bis 11 Uhr zum Frühstück zum Weltfrauentag geladen.

Konzert: Als Highlight der Braunauer Frauentage zählt das Konzert der beiden Hamburger Saxophonistinnen Doro Offermann und Anne Wiemann alias kazemsak. Die beiden Musikerinnen sind von weit her gereist und wollen mit Improvisiertem und Groovendem ihre Zuhörer mitreißen. Auf dem Programm stehen einige Swingtitel, aber auch der eine oder andere Walzer und Tango. Zu hören sind die Damen am Sopran und Bariton Sax am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Landesmusikschule, sprich im Stögerstadel in der Theatergasse.

