"Müssen das Team wieder aufrichten"

Neuhofen 1b fehlen mittlerweile fünf Punkte auf den rettenden elften Platz.

Utzenaich (in rot Alfons Fischer) ist nach dem 3:0-Sieg gegen Ranshofen auf dem besten Weg in Richtung Meistertitel. Bild: Hatheuer

Utzenaich befindet sich weiterhin auf Meisterkurs. Auf dem Weg dorthin wartet in der nächsten Runde mit Nachzügler St. Marienkirchen/S. ein vermeintlich leichter Gegner. Davon will Sektionsleiter Weibold aber nichts wissen. "Im Herbst haben wir uns sehr schwer getan", warnt er sein Team, den Gegner zu unterschätzen. Da hat die Brunninger-Elf erst in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Michael Berger einen glücklichen 1:0-Sieg fixiert. Für St. Marienkirchens Sportchef Jabornig liegt die Favoritenrolle eindeutig beim TSV Utzenaich. "Dort haben wir nichts zu verlieren", hofft er insgeheim natürlich auf eine Überraschung.

Neuhofen 1b fehlen nach der Heimniederlage gegen Dorf schon fünf Punkte zum rettenden Ufer. "Wir müssen die Mannschaft wieder aufrichten", sieht Trainer Klochan seine Hauptaufgabe vor dem schweren Auswärtsspiel in Eggelsberg. Dort muss der Coach auf die gesperrten Sternbauer-Brüder verzichten.

Nach drei Niederlagen wollen die Taufkirchner im Sechs-Punkte-Spiel gegen Tabellennachbar Ranshofen endlich wieder auf die Erfolgsspur einbiegen. Das sieht auch Obmann-Stellvertreter Josef Gruber so: "Wir sind noch nicht sorgenfrei und müssen unbedingt punkten". Zudem hat der SVT nach dem 0:6-Debakel vom Herbst mit der Aluminium-Elf noch eine Rechnung offen.

Ähnliches gilt für Dorf/Pr., das mit Ostermiething ebenfalls auf einen Tabellennachbarn trifft. Mit einem Sieg könnten die Pramtaler nicht nur etliche Plätze in der Tabelle gutmachen, sondern auch dafür sorgen, dass man den nächsten Spielen etwas beruhigter entgegensehen kann.

Münzkirchen will nach vier Unentschieden in Serie endlich wieder siegen. Bei Schlusslicht St. Pantaleon sollte dies durchaus möglich sein. Mit einem Dreier würde der FCM nicht nur den Platz im oberen Mittelfeld festigen sondern auch gute nachbarliche Dienste für den TSV St. Marienkirchen leisten. Punkten nämlich die Pontigoner, droht den Samaskirchner wieder die Rote Laterne.

Spielberichte

Ranshofen – Utzenaich 0:3 (0:2)

Utzenaich lässt weiterhin nichts anbrennen und festigte mit dem vierten Sieg in Folge die Tabellenführung. Nur in der Anfangsphase taten sich die Brunninger-Schützlinge gegen die sehr defensiven Hausherren schwer, fanden aber dann besser ins Spiel und gingen nach einer Ecke in Führung. Ranshofen machte nun auf, wodurch der TSV zu etlichen Konterchancen kam. Daraus resultierte kurz vor dem Wechsel das 0:2. Endgültig entschieden war die Partie, als gleich nach der Pause der Ranshofner Hubner vom Platz flog und wenig später der überragende Koci mit seinem dritten Treffer den Endstand fixierte.

Neuhofen 1b – Dorf/Pr. 1:3 (1:1)

„Wir haben die letzten beiden Spiele als bessere Mannschaft verloren“, haderte SVN-Trainer Klochan mit dem Fußballgott. Neuhofen dominierte in der ersten Halbzeit, machte aus den vorhandenen Möglichkeiten aber zu wenig. Reifeltshammer brachte zwar den SVN per Freistoß in Front. Dobriansky glich noch vor der Pause aus. Gleich nach Wiederbeginn vergab Ercan die Chance zur neuerlichen Neuhofner Führung. Wenig später folgte die Schlüsselszene in diesem Spiel: Dominik Sternbauer flog wegen Handspiels vom Platz, den folgenden Elfer nutzte Kapitän Nisser zum 2:1 für Dorf. In Unterzahl hatten die Hausherren nicht mehr die Kraft sich gegen die Niederlage zu stemmen.

St. Marienkirchen/S. – St. Pantaleon 3:2 (3:0)

War das der langersehnte Befreiungsschlag für die Samaskirchner? Mit dem ersten Dreier im Frühjahr brachte der TSV nach neun Runden die Rote Laterne wieder zum Erlöschen und wahrte damit die wohl letzte Chance, doch noch den Ligaerhalt zu schaffen. Eine knappe Stunde lang zeigte die Zeilinger-Elf eine starke Leistung, lag 3:0 vorne und schien einem ungefährdeten Sieg entgegen zu steuern. Als die Pontigoner innerhalb von zehn Minuten auf 2:3 verkürzten, begannen bei den Hausherren wieder die Nerven zu flattern, sie brachten den Vorsprung aber über die Runden.

Münzkirchen – Munderfing 2:2 (1:1)

Die Chancenauswertung ist derzeit nicht die Stärke des FC Münzkirchen. Deshalb reichte es gegen Munderfing wieder nur zu einem Punkt. Trotz eines deutlichen Chancenübergewichts für den FCM stand es zur Pause nur 1:1. Als Sebastian Wallner nach dem Wechsel sein Team erstmals in Front brachte, waren die Hoffnungen auf den zweiten Frühjahrssieg groß. Doch die Hausherren leisteten sich in der Folge einige Nachlässigkeiten und kassierten prompt den Ausgleich. Weil Surner eine dicke Möglichkeit vergab und bei einer strittigen Elferszene die Pfeife des Schiris stumm blieb, musste man sich mit nur einem Punkt zufrieden geben.

Rottenbach – Taufkirchen/Pr. 4:1 (2:0)

Für Taufkirchen, das diesmal nicht an die starken Leistungen im Frühjahr anschließen konnte, gab es in Rottenbach nichts zu holen. Die Hausherren agierten zielstrebig und nutzten die Fehler des Gegners eiskalt aus. Das Ehrentor gelang Maxi Ratzenböck erst in der Schlussphase. „Wir haben nicht den besten Tag erwischt und auch in der Höhe verdient verloren“, analysierte Obmann-Stellvertreter Gruber.

