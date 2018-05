Müllsammler Josef Erlinger: Leider seit 35 Jahren sehr erfolgreich

BRAUNAU. Ehrenamtlich befreit Josef Erlinger seit mehr als drei Jahrzehnten die Umwelt von Abfall.

Ranshofner Josef Erlinger ist bei seinen Müllsammel-Touren mit dem Fahrrad unterwegs. Bild: Geiring

Eigentlich gehört es zur guten Erziehung, dass man Plastikflaschen, Dosen, Autoreifen, Zigarettenstummel und sonstigen Unrat nicht einfach so in der Umwelt entsorgt, zumal dieses Verhalten auch empfindliche Strafen nach sich ziehen können. Dass die Realität leider anders aussieht, davon kann sich Müllsammler Josef Erlinger jedes Jahr ein Bild machen.

Bauhofmitarbeiter holen es ab

Gerade jetzt im Frühjahr hat der Pensionist aus Ranshofen die meiste Arbeit, wenn er mit dem Fahrrad unterwegs ist und den Hinterlassenschaften der Müllsünder auf der Spur ist. Seit 1983 sammelt er ehrenamtlich den achtlos weggeworfenen Müll seiner Mitmenschen ein. Damals engagierte er sich noch beim Kleintierzuchtverein und machte bei einer freiwilligen Müllsammelaktion, zu der die Stadt Braunau aufgerufen hatte, tatkräftig mit. Dies war auch der Zeitpunkt, als ihn das Sammelfieber packte und er fortan alleine die bekannten Stellen in den heimischen Wäldern, Innauen und an den Ufern von Salzach und Inn durchforstete und von Müll säuberte.

Seine Aktivitäten steigerten sich noch einmal, als er 2004 in Pension ging und nun noch mehr Zeit für seine Sammelleidenschaft blieb. Wenn er heute in einem Gebiet mit dem Fahrrad unterwegs ist und den Unrat einsammelt, werden kleine Sammelstellen für die Müllsäcke errichtet, die später von Mitarbeitern des Braunauer Bauhofs abgeholt werden. Im Laufe der Jahre wurden die Strecken immer länger und die abgesuchten Flächen größer, die mit dem Fahrrad bewältigt werden mussten. So führt die Müllsammelroute des fleißigen Sammlers heute bis an die Gemeindegrenzen von Schwand, Überackern, Burgkirchen und Neukirchen. "Meine Route führt auch von Osternberg den ganzen Inn entlang, sodass ich mindestens bis zu 80 Kilometer pro Jahr zusammenbringe", sagt der Sammler.

Dass es besonders im Frühjahr viel für ihn zu tun gibt, liege an der Vegetation, da man den Müll in den flachen Wiesen, Gräsern und Sträuchern dann noch am besten sehen könne. Dabei geht es Erlinger nicht nur um die Verschandelung der Natur, sondern auch um die vielen Tiere, die durch den Plastikmüll umkommen. "Ich finde immer wieder verendete Biber und Vögel, die Plastikflaschen angefressen haben und dann qualvoll zugrunde gehen. Die Tiere knabbern die Flaschen, in denen sich oft noch süße Getränkereste befinden an, und nehmen so die Plastikteile zu sich", bedauert er. Auch wenn er von vielen Zeitgenossen belächelt wird, Erlinger setzt sich aktiv für eine saubere Umwelt ein und redet nicht nur, sondern handelt auch. Alle Gemeinden müssten an einem gemeinsamen Strang ziehen, damit nichts mehr in die Natur hinauskommt, denn nach seiner Meinung ist es nicht fünf vor zwölf, sondern es läuten bereits die Glocken, wenn es um den Umweltschutz geht.

"Pfand auf Plastik und Dosen!"

Dazu fordert er die Einführung von Pfand auf Plastik-, Glasflaschen und Dosen. Zudem müssten mehr Kontrollen durchgeführt werden, um die Müllsünder dingfest zu machen und sie entsprechend zu bestrafen. Stärkere Überprüfungen sollten aber nicht nur bei Privatpersonen stattfinden, sondern auch bei Firmen, Supermärkten und in der Landwirtschaft.

Richtig in Fahrt kommt Erlinger, wenn er "großen Fischen" auf der Spur ist, die Altreifen oder sogar asbesthaltige Platten im Wald entsorgen. Erst kürzlich konnte ein Umweltsünder erwischt werden, was natürlich auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen wird. Gerade an schönen Frühlingstagen ist der nimmermüde Müllsammler wieder viel mit dem Fahrrad unterwegs, um seinen ganz persönlichen Beitrag für die heimische Umwelt zu leisten. Dabei sieht es leider so aus, als ob dem 65-Jährigen die Arbeit so schnell nicht ausgehen wird.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema