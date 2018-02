Mitteleuropäische Meisterschaften der Islandpferde im Bezirk Braunau

SANKT RADEGUND. Nach Islandpferde-WM im Jahr 2011 nun weiteres Großereignis in St. Radegund.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Innviertler springen für anderen Austragungsort ein Bild: Islandpferde Reithof Piber

Nach der Weltmeisterschaft im Jahr 2011 holt der Islandpferde-Reithof Piber gemeinsam mit dem hofansässigen Verein "Pferdefreunde im Schwabenlandl" von 9. bis 12. August 2018 die Mitteleuropäischen Meisterschaften nach St. Radegund.

Im Sommer wollen 160 Starter auf den WM-erprobten Anlagen im Innviertel reiterliche Glanzleistungen zeigen – sie werden sich in diversen Tölt- und Mehrgangprüfungen und den begehrten Passrennen messen. Die Mitteleuropäischen Meisterschaften zählen zu den größten Events der Islandpferde-Szene, es werden in dieser Zeit rund 3000 Besucher aus zehn Nationen erwartet, so die Veranstalter. Nicht nur aus Österreich, Deutschland und der Schweiz reisen die Starter an, auch die Niederlande, Frankreich, Slowenien, Belgien, Großbritannien, Italien und sogar Luxemburg senden Delegationen.

Die sportlichen Geschicke sollen in ein umfangreiches Rahmenprogramm eingebettet werden. Dazu gehört unter anderem ein Nationenabend, bei dem sich die teilnehmenden Länder von ihrer besten (kulinarischen) Seite zeigen können. Die Vorbereitungen für die Mitteleuropäischen Meisterschaften laufen seit Dezember 2017 auf Hochtouren, zumal der Reithof Piber für einen anderen österreichischen Austragungsort eingesprungen ist.

"Es war uns ein besonderes Anliegen, die Mitteleuropäischen Meisterschaften in Österreich zu halten und haben uns daher entschlossen kurzfristig einzuspringen. Natürlich stellt uns das auch vor einige organisatorische Herausforderungen, aber wir haben ein starkes Organisationsteam und schon viele fleißige Helfer für diese Veranstaltung gewinnen können, darüber freuen wir uns sehr", sagt Karl Piber.

Ein gelungenes Konzept und motivierte Teammitglieder alleine reichen nicht aus, um dieses hochkarätige Sportevent auf die Beine zu stellen, so die Organisatoren. Veranstaltungen wie diese seien auf Sponsorengelder und die Unterstützung durch Sponsoren angewiesen. "Selbstverständlich sind wir tatkräftig am Kontakte knüpfen und suchen nach wie vor Unterstützer und freuen uns über jedes einzelne Unternehmen, das sich kurzerhand entschließt, diese Veranstaltung mitzugestalten", so Karl Piber. Kontakt: sponsoring@mem2018.at.

Auf der Website zum Bewerb, www.mem2018.at, erhalten Reiter, Aussteller, Sponsoren und Besucher alle Informationen zur Veranstaltung. Auch findet sich dort ein Anmeldeformular für Helfer – das Organisationsteam freue sich über jeden, der beim Großereignis mithelfen möchte. In St. Radegund werden seit 2008 das Reiten und der fachkundige Umgang mit Islandpferden gelehrt – bis hin zum Turniersport.

