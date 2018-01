Mitschüler mit Schreckschusspistole bedroht: Bedingte Haft verhängt

SCHÄRDING/RIED. Zu drei Monaten bedingter Haft wurde ein 15-jähriger Innviertler im Landesgericht Ried verurteilt. Er hatte mehrere Mitschüler mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Landesgericht Ried Bild: OÖN

Wegen des Vergehens der gefährlichen Drohung musste sich am Dienstag ein 15-jähriger Schüler vor dem Landesgericht Ried verantworten. Allerdings fand die Verhandlung zu einem großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Schärdinger Verteidiger des Beschuldigten, Ernst Grubeck, stellte bei Richterin Claudia Lechner wegen der Minderjährigkeit seines Mandanten einen diesbezüglichen Antrag, dem stattgegeben wurde.

Was bekannt ist: Der Schüler soll am Mittwoch, 11. Oktober 2017, mehrere Mitschüler in der Handelsakademie Schärding mit einer ungeladenen Schreckschusspistole bedroht haben, die OÖN haben berichtet. Laut Staatsanwältin Petra Stranzinger habe der Angeklagte vor fünf Mitschülern den Abzug gedrückt und diese somit in große Angst versetzt.

Der junge Innviertler wurde nach dem Vorfall von der Schule suspendiert. Richterin Lechner verurteilte den Beschuldigten zu drei Monaten bedingter Haft, außerdem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Zudem muss sich der 15-Jährige einer psychologischen Betreuung unterziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da sowohl die Staatsanwältin als auch der Verteidiger keine Erklärung abgaben.

