"Mit zwei Goldenen wäre ich zufrieden, es dürfen aber gerne mehr werden!"

TUMELTSHAM. Europameisterschaft: Sigi Meschnig geht bei zwei Großereignissen auf Medaillenjagd

Um im Tischtennis gut abzuschneiden, hat Sigi Meschnig (links) unter anderem in Linz trainiert. Bild: CHRISTIAN MESCHNIG

Sonnencreme und Lederhose – diese beiden Dinge landen zuallererst im Koffer von Sigi Meschnig. Der 29-Jährige macht sich am Montag – gemeinsam mit 15 weiteren Athleten und vielen Betreuern – auf den Weg nach Lignano. Wo andere zum Entspannen hinfahren, wird bei Sigi Meschnig mit jedem Kilometer, dem er Italien näher kommt, die Anspannung steigen. Dort – bei den Europameisterschaften für Herz-Lungen-Transplantierte – will der Innviertler seine bereits beträchtliche Medaillensammlung um ein paar Exemplare erweitern. Unterstützt und angefeuert wird er von seiner Mama, seinem Bruder und einigen Bekannten. Darüber hinaus werden weitere Transplantierte mit einem Bus anreisen, um sich ein Bild von den Wettkämpfen zu machen.

Fünf Disziplinen, viele Chancen

Erwartet werden bei der diesjährigen Europameisterschaft an die 300 Teilnehmer. Trotz der starken Konkurrenz ist Sigi Meschnig voller Optimismus. "Mit zwei Goldenen wäre ich zufrieden, aber es dürfen gerne mehr werden." Auf Medaillenjagd geht der 29-Jährige in den Disziplinen Hochsprung, Weitsprung, Badminton, Tischtennis Doppel und Einzel sowie Bowling. Um seine Chancen auf weiteres Edelmetall zu erhöhen, hat Meschnig unter anderem mit Lukas Reiter von der LAG Genböck Haus Ried trainiert. "Es ist ein schönes Gefühl, dass ich so unterstützt werde und ich mich auf viele Leute verlassen kann. Das motiviert mich zusätzlich", sagt der Tumeltshamer.

Die Grundkondition für die Europameisterschaften hat Sigi Meschnig schon im Winter aufgebaut. "Ich habe viel Ausdauertraining gemacht und bin oft auf dem Ergometer gesessen. Und man sieht es zwar nicht wirklich, aber im Fitnessstudio war ich auch", sagt der Sportler mit einem Augenzwinkern. Darüber hinaus ist der 29-Jährige mehrmals nach Linz gefahren, um dort mit einer Transplantierten-Gruppe zu trainieren. Bei der Sportunion Ried hat er sich gemeinsam mit Andi Preishuber auf seinen Badminton-Einsatz in Lignano vorbereitet. Beste Voraussetzungen also, um sein Ziel von weiteren Medaillen zu erreichen.

Kurze Verschnaufpause

Erst am 16. Juni wird Sigi Meschnig aus Lignano abreisen – um nur einen Tag später wieder aufzubrechen. Per Flugzeug geht es am 17. Juni nach Sardinien. In Cagliari werden eine Woche lang die 10. European Transplant and Dialysis Sports Championships ausgetragen. Diese Spiele sind offen für alle Transplantierten (Niere, Leber, Lunge, Pankreas, Herz, Knochenmark). "Dort werden wir Österreicher nur eine kleine Gruppe sein. Beide Europameisterschaften werden von zwei unterschiedlichen Organisationen veranstaltet, was mitunter etwas schwierig ist. Aber als Sportler lasse ich mich davon nicht beeinflussen", erklärt Meschnig, der – obwohl noch zwei Europameisterschaften vor sich – schon an 2019 denkt. "Dann finden die Weltmeisterschaften in Newcastle statt. Weil ich zu diesem Zeitpunkt schon dreißig bin, komme ich in eine neue Altersklasse, in der meistens noch mehr Teilnehmer am Start sind. Auf diese neue Herausforderung freue ich mich schon jetzt."

18 Medaillen hat der 29-jährige Tumeltshamer Sigi Meschnig bei Großveranstaltungen (Welt- und Europameisterschaften) bereits gesammelt. In Italien sollen noch weitere dazukommen.

hat der 29-jährige Tumeltshamer Sigi Meschnig bei Großveranstaltungen (Welt- und Europameisterschaften) bereits gesammelt. In Italien sollen noch weitere dazukommen. 4 Versuche waren nötig, um erstmals bei den Europameisterschaften der Herz-Lungen-Transplantierten zu starten. In den vergangenen Jahren kam immer etwas dazwischen.

waren nötig, um erstmals bei den Europameisterschaften der Herz-Lungen-Transplantierten zu starten. In den vergangenen Jahren kam immer etwas dazwischen. 12.000 Kilometer legte Sigi Meschnig 2015 zurück, um an der Weltmeisterschaft in Argentinien teilzunehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema