Mit dem Auto in den Motorikpark: Beschwerden

BRAUNAU. Anrainer sind geplagt, Stadtgemeinde Braunau handelt.

Das Parkleitkonzept der Stadtgemeinde. Bild: OÖN-stoc

Der Motorikpark in Braunau ist für Kinder und Erwachsene ein Magnet. Seit der Eröffnung im Herbst vergangenen Jahres wurlt es besonders an den schönen Tagen voller kleiner und großer Bewegungstalente im Naherholungsgebiet "Im Tal". Bei einigen motorisierten Besuchern beschränkt sich der Bewegungsdrang einzig auf den Park. Für das Automobil wird deshalb ein Platzerl quasi direkt vor der Haustür gesucht – und trotz Verbotsschilder in der eigentlich autofreien Talstraße gefunden. Das ärgert die Anrainer.

"Bei schönem Wetter werden die Fahrzeuge aller Art kreuz und quer im Augebiet abgestellt. An den Einfahrten zu den Schrebergärten kommt es regelrecht zu Autostaus und mitten drin die Fußgänger", sagt Anrainer Herbert Heiduk. Mittlerweile würden die Autofahrer aus allen Richtungen, selbst über die Schleichwege, an den Motorikpark heranfahren und parken. "Dazu kommen noch Gäste, die nicht unmittelbar am Motorikpark ihre Fahrzeuge abstellen, sondern Personen aussteigen lassen und wieder fahren", sagt Elisabeth Heiduk. Gepaart mit diesen "Taxifahrten" sei das ein "gefährliches Verkehrsaufkommen".

"Arbeiten an Verbesserung"

Der Stadtgemeinde ist die Situation bekannt. "Wir nehmen die Anliegen ernst und arbeiten an weiteren Verbesserungen. Naherholung und motorisierter Verkehr schließen einander aus, die Zufahrt ist nicht erlaubt. Die Einhaltung des Fahrverbotes wird in Schwerpunktaktionen verstärkt kontrolliert, Parkvergehen werden geahndet", sagt VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher. Zudem werde derzeit an einer zusätzlichen Lösung gearbeitet, die unerlaubte Zufahrt in diesem Bereich auch mit baulich-technischen Maßnahmen zu unterbinden.

Heiduk plädiert für ein eindeutiges, gut sichtbares Hinweisschild nach dem Krankenhaus, auf dem eindeutig zu erkennen ist, dass es keine Parkmöglichkeiten gibt. Die Stadtgemeinde appelliert an alle Nutzer des Motorikparks, das Autoverbot in diesem Bereich zu beachten – zumal der Park zu Fuß oder per Rad gut erreichbar ist. Für Autofahrer stünden Parkplätze im Umkreis von wenigen Gehminuten zur Verfügung. Die Stadtgemeinde hat eigens ein Parkleitkonzept erstellt. "Wir freuen uns, dass das neu gestaltete Naherholungsgebiet und der Motorikpark großen Anklang finden und empfehlen den großzügigen Parkplatz Filzmoserwiese", sagt Braunaus Bürgermeister Waidbacher.

