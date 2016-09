Metzgerei Bäck hat Hable übernommen

NEUHOFEN / AUROLZMÜNSTER. Hable Aurolzmünster nun Bäck - und gemeinsam mit Bio-Bauer Genuss-Automat kreiert.

Jochen Bäck und Peter Gadermaier mit Gemeinschaftsprojekt: Metzgereiware und Biohofprodukte – frisch und gekühlt, rund um die Uhr erhältlich. Bild: sedi

Anfang September hat die Neuhofner Traditionsmetzgerei Bäck die Aurolzmünsterer Metzgerei Hable übernommen – somit bleibt auch in Aurolzmünster eine Traditionsmetzgerei mit regionalen Produkten erhalten. Die Übernahme erfolgte "pensionsbedingt", seit Weihnachten wurde geplant, so Jochen Bäck. Acht Mitarbeiter sind in Aurolzmünster im Einsatz – auch die Rieder Traditionsbäckerei Mayer ist mit an Bord.

Am Stammsitz in Neuhofen selbst hat Jochen Bäck modernisiert, dies schlage sich in weiter wachsendem Kundenzulauf nieder. Und Bäck bietet auf seinem Areal in Neuhofen zusammen mit dem Rieder Biohof Koblstatt jetzt auch "Rund um die Uhr"-Nahversorgung: Ein Genussautomaten-system, das laufend mit frischer Ware bestückt wird und bei dem sich Metzgereiwaren wie Fleisch und Würstl – dazu Bedarfslebensmittel wie Milch und Getränke gekühlt rund um die Uhr besorgen lassen, im Sommer auch Grillfleisch. "Praktisch zum gleichen Preis wie bei uns im Geschäft."

Das überdachte Automatensystem direkt am Parkplatz vorm Geschäft wird zudem vom Rieder Bio-Landwirt Peter Gadermaier bestückt – vorerst mit Erdäpfeln seines Biohofs Koblstatt. "1,5 Kilo-Packungen in speckiger und mehliger Variante. Unsere Bio-Erdäpfel wachsen in schwerem Tonboden, das gibt einen speziellen Geschmack. Wir setzen die Erdäpfel bis Niederösterreich und Wien ab", so Gadermaier, der im Automat künftig auch Dinkelreis und geröstete Kürbiskerne aus eigenem Anbau anbieten will.

Weitere Standorte überlegt

"Regionales rund um die Uhr", so das Motto der Partner. Bewährt sich das System, sollen weitere Automatenstandorte folgen. Angedacht ist das Gelände der durch Bäck übernommenen Metzgerei Hable in Aurolzmünster und auch das Areal des Biohofs Koblstatt in Ried an der Eberschwanger Straße.

In Neuhofen jedenfalls laufe das Gemeinschaftsprojekt erfolgreich an. Die Gemeinde habe bei der Umsetzung sehr unterstützt. "Wir bieten im Automat bei unseren eigenen Waren regionale Qualität. Handgedrehte Berner-Würstel, keine industriell gefertigten", sagt Jochen Bäck. Die Reaktionen seien sehr positiv. "Viele Kunden kommen aus Ried."

1 Kommentar (964) · 26.09.2016 20:57 Uhr von il-capone· 26.09.2016 20:57 Uhr ... u. die vielfach gefaltete Biertischgarnitur vom gegenüberliegendem Betrieb wirds wohl aus dem Automat auch gleich gratis dazugeben.



♂ + ♀ will das Zeug ja auch verjausnen ☺ Antwort schreiben

