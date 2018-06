Metzger bietet Rindfleisch vom eigenen Bauernhof – Feldmesse war Auftakt

NEUHOFEN. Bauernhof und Kapelle aufwändig renoviert – mehr als 400 Besucher zum Auftakt.

Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen – Reinerlös dient wohltätigem Zweck ( Bild: M.Vorhauer/J.Binder, Fotoclub Neuhofen)

Mehr als 400 Menschen kamen zu einer Feldmesse samt Frühschoppen nach Neuhofen-Kohlhof, wo der Neuhofner Metzger Jochen Bäck eine Landwirtschaft angekauft hat, um dort Tiere artgerecht zu halten, deren Fleisch dann als Qualitätsprodukt in der eigenen Metzgerei angeboten wird.

Bäck hat den geschichtsträchtigen Ramersberger Hof, der auch in der historischen Schriftenreihe "Der Bundschuh" behandelt wird, erworben und aufwändig saniert, ebenso wie eine dazugehörige Kapelle aus der Zeit um 1900, die nun im Rahmen einer Feldmesse mit Pfarrassistent Robert Kettel eingeweiht wurde.

Tradition des Hofs erhalten

"Die Tradition des Hofs gehört erhalten, ebenso die Kapelle mit ihrer Geschichte. Wir haben dafür viel Geld in die Hand genommen", sagt Jochen Bäck, der sich auch bei vielen Helfern bedankt, darunter die Feuerwehr Neuhofen, die auch beim Frühschoppen mitwirkte, dessen Reinerlös wohltätigen Zwecken in der Region zukommt.

Der Tierbestand auf dem Hof des Metzgers – Rind – soll laufend wachsen. "Nachhaltig. In Weidehaltung samt Laufstall." Der Metzger hat die Prüfung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter abgelegt. "Als Bauer fühle ich mich verpflichtet, Kulturlandschaft zu erhalten."

Mit Qualitätsfleisch aus eigener Produktion soll dem Nachfrage-Trend entsprochen werden. "Die Menschen wollen Qualität, hochwertige und nachhaltig erzeugte Produkte aus der Region. Die Nachfrage steigt merklich. Dem wollen wir künftig mit Fleisch aus eigener Mast noch gerechter werden als bisher. Ich hatte das schon immer vor", sagt Jochen Bäck.

Auf der Landwirtschaft des Metzgers findet sich übrigens eine Streuobstwiese mit 120 Bäumen. "Uralte, seltene Sorten." Dass ein Metzger Fleisch von den eigenen Tieren anbieten kann, gebe es nicht oft, so Bäck. Der Metzgerei-Unternehmer hat mit dem 21-jährigen Philipp Bachinger aus Ort im Innkreis nun übrigens einen jungen, engagierten Fleisch- und Wurstsommelier in seinen Reihen. Bachinger, der seine Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen hat, sei die perfekte Ergänzung für das Bäck-Team. "In Produktion und Verkauf. So können wir das Fleisch vom eigenen Hof noch besser vermarkten."

Bachinger (l.), Bäck

