Metzger bietet Kunden nun erstes Fleisch vom eigenen Bauernhof

NEUHOFEN. Zu Pfingsten Kalbfleisch aus eigener Haltung bei der Neuhofner Metzgerei Bäck.

Jochen Bäck mit Ausblick auf die Weide-Tiere seines Hofs Bild: sedi

Der Neuhofner Metzger Jochen Bäck hat eine Landwirtschaft angekauft – um dort Tiere artgerecht zu halten, deren Fleisch dann als Qualitätsprodukt in der eigenen Metzgerei angeboten werden soll. "Ich hatte das schon immer vor", so Bäck im Juli des Vorjahres. Gekauft hat Jochen Bäck, wie berichtet, den Ramersberger-Hof in Neuhofen-Kohlhof mit 15 Hektar Grund um das Anwesen. Nun zum Pfingstwochenende gibt es das erste Kalbfleisch vom Hof zu kaufen – im Geschäft der Metzgerei in Neuhofen.

Der Tierbestand soll laufend wachsen, aktuell sind 50 Kalbinnen eingestellt. "Nachhaltig. In Mutterkuh- und Weidehaltung samt Laufstall", so Jochen Bäck. Der Metzger hat die Prüfung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter abgelegt. "Als Bauer fühle ich mich verpflichtet, Kulturlandschaft zu erhalten."

"Die Leute wollen Qualität"

Der geschichtsträchtige Hof, der auch in der Schriftenreihe "Bundschuh" behandelt wird, wird laufend saniert und in Teilen umgebaut. Ein mehr als 200 Meter langer Stollen führt in einen Hügel hinein – zur Qualitäts-Wasserversorgung des Hofs und der Tiere. Saniert wird auch eine Kapelle aus der Zeit um das Jahr 1900, die zum Anwesen gehört. "Die Tradition des Hofs gehört erhalten, auch die Kapelle mit ihrer Geschichte." Mit Qualitätsfleisch aus eigener Produktion soll dem Nachfrage-Trend entsprochen werden

. "Die Leute wollen Qualität, hochwertige und nachhaltig erzeugte Produkte aus der Region. Die Nachfrage steigt merklich. Dem wollen wir künftig mit Fleisch aus eigener Mast noch gerechter werden als bisher", sagt Jochen Bäck.

Der Bedarf an Rindfleisch soll künftig aus eigener Produktion abgedeckt werden. Auf der Landwirtschaft des Metzgers findet sich übrigens eine Streuobstwiese mit 120 Bäumen. "Uralte, seltene Sorten." Dass ein Metzger Fleisch von den eigenen Tieren anbieten kann, gebe es nicht oft, so Bäck.

Für die Umbauarbeiten seien viele Helfer zur Stelle, auch die Feuerwehr Neuhofen unter Kommandant Norbert Buchwald stehe immer wieder sehr flexibel zur Seite. Zuletzt wurde durch die Feuerwehr und Metzger Bäck in einer Wandnische des Hofs eine Florian-Statue angebracht.

Feldmesse und Frühschoppen

Am 24. Juli wird übrigens bei Hof des Metzgers, in Kohlhof 7, um 9.30 Uhr eine Feldmesse abgehalten, mit anschließendem Frühschoppen samt zünftiger Bewirtung. Aus dem Erlös wird für wohltätige Zwecke in der Region gespendet, so Bäck.

