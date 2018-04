Messedoppel: 2 Themenwelten unter einem Dach

RIED, INNVIERTEL. Guten Appetit und 50 Plus am 14. und 15. April in Ried – Kochshows mit vier Innviertler Haubenköchen.

Genuss mit regionalen Köstlichkeiten bei der "Guten Appetit-Messe" Bild: Messe Ried

Genuss und Kulinarik mit regionalen Spezialitäten aus dem Genussland Oberösterreich trifft bei der "Guten Appetit"-Messe am kommenden Wochenende auf internationale Gerichte und edle Weine, Bier und Most aus den wichtigsten Regionen Österreichs.

Ein Highlight werden wieder die Kochshows der vier Innviertler Haubenköche sein. Florian Schlöglmann, Peter Reithmayr, Lukas Kienbauer und Dominik Bauböck präsentieren an den zwei Messetagen Kochkunst auf höchstem Niveau. Zu Gast auf der "Guten Appetit-Messe" ist auch die "Resi-Oma", die auf YouTube bereits über eine Million Klicks für ihre Kochvideos bekommen hat.

Erweitert wurde die heurige Messe um eine "Grill-Arena", die sich speziell den Wünschen von kulinarisch begeisterten Männern widmet. Ab beiden Tagen gibt es eine "Weber-Grillshow" mit Grillweltmeister Viktor Samwald.

Am internationalen Marktplatz in Halle 16 warten auf die Besucher Spezialitäten aus nah und fern, z. B. aus Italien, Mexiko, Slowenien, Spanien, Thailand und Ungarn.

Die Brauerei Ried, die Brau-Union, die bayerische Klosterbrauerei Aldersbach und die Gasthausbrauerei "Zum Alfons" bieten an beiden Tagen eine exzellente Auswahl an Bieren an.

Am Samstag, 14. April, ist die Weinlounge bis 20 Uhr geöffnet und lädt mit Live-Musik zum gemütlichen Tagesausklang ein.

