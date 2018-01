"Mein Opa und Bruder waren meine größten Fans"

NEUHOFEN IM INNKREIS. Zwei Tage nach dem EM-Triumph verlor Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner zwei Familienangehörige.

2017 holte Christina Kollmann-Forstner in der Slowakei den EM-Titel – bei der WM wurde sie Fünfte. Bild:

Es war ein Jahr voller sportlicher Höhenflüge für die Marathon-Mountainbikerin Christina Kollmann-Forstner (29), die seit vielen Jahren in Neuhofen im Innkreis lebt. Zwei Tage nach ihrem EM-Triumph dann der schwere Schicksalsschlag für die gebürtige Schladmingerin und ihre Familie: der Tod ihres Bruders und ihres Großvaters. Im OÖN-Interview spricht Kollmann-Forstner über dieses schwere Jahr und über ihre Ziele für 2018.

OÖN: Europameistertitel, fünfter Platz bei der WM und acht Siege bei internationalen Rennen. War 2017 Ihr bisher bestes Jahr?

Christina Kollmann-Forstner: Ja, ganz klar. Sportlich gesehen war es phantastisch und umso bemerkenswerter, weil das Jahr 2016 für mich alles andere als gut verlaufen ist. Der Sieg bei der Europameisterschaft war natürlich die absolute Krönung des vergangenen Jahres. Aber auch der Sieg bei der Alpentourtrophy und der fünfte Platz bei der Weltmeisterschaft waren etwas sehr Spezielles.

Stichwort EM-Titel: Wie ist das Gefühl, wenn man so lange auf so einen Sieg hinarbeitet?

Unbeschreiblich! Ich habe jahrelang für diesen Moment trainiert. Ich wollte dieses Rennen unbedingt für mich entscheiden, dementsprechend hoch war der Druck, den ich mir selbst auferlegt habe. Ich habe mehr oder weniger einen Großteil meines Lebens in so einen Erfolg investiert. Der ganze Tagesplan, eigentlich das ganze Leben, richtet sich nach dem Sport. Daher ist es einfach eine unfassbare Erleichterung, wenn man so einen Erfolg feiern darf. Allerdings habe ich zwei Tage nach dem EM-Triumph gesehen, welche Dinge wirklich wichtig sind im Leben.

Was ist passiert?

Der 15. August 2017 hat mein Leben und das meiner Familie für immer verändert. Alle waren so glücklich nach meinem Europameistertitel in der Slowakei und dann plötzlich dieser unfassbare Schicksalsschlag. Der völlig unerwartete Verlust meines geliebten Bruders und Opas, die bei einem Unfall ums Leben kamen, hat uns alle völlig aus der Bahn geworfen. Da merkt man, wie unwichtig in einem Moment alles wird. Jeder, der geliebte Menschen verloren hat, weiß, wovon ich rede. Man kann diese Gefühle nicht beschreiben, für mich ist die Welt zusammengebrochen.

Sie sind dann aber relativ rasch wieder ins Renngeschehen zurückgekehrt.

Ja, ich habe mir zwei Wochen Auszeit genommen, die psychischen und physischen Belastungen waren enorm. Der Radsport ist mein Leben, meine Freude und meine Arbeit. Es hat gut getan, rasch wieder zurückzukehren. Die Ablenkung und die Leute rund um mich herum haben mir geholfen, das Ganze in einer gewissen Weise bewältigen zu können.

Wie verlief das letzte Saisondrittel dann für Sie?

Gut, ich habe noch drei Siege einfahren können. Der Sieg bei der EM hat mich beflügelt. Mein Opa und mein Bruder waren immer meine größten Fans. Es war vom Kopf her nicht leicht, aber ich habe es immer für die beiden gemacht. Das hat mir geholfen und mir die Kraft gegeben, überhaupt wieder an den Start zu gehen. Ich habe eben jetzt meine ganz eigenen Beschützer, die mich von oben bei jedem Rennen begleiten.

Was sind Ihre großen Ziele für die heurige Saison?

Anfang Februar geht es nach Südafrika. Dort werde ich mich auf mein erstes großes Saisonziel, den "Cape Epic" Ende März vorbereiten. Dieses siebentägige Rennen wird auch die "Tour de France" der Mountainbiker genannt. Ich habe heuer mit der dreifachen Gewinnerin Ariane Lüthi aus der Schweiz eine sehr starke Partnerin an meiner Seite. Anschließend ist der Fokus auf die Europameisterschaft Ende April und auf die Weltmeisterschaft im September dieses Jahres gerichtet.

Die Mountainbikerin informiert auf ihrer Facebookseite und unter www.christinakollmann.at über ihre Karriere.

1 Kommentar Fifi-Wuff (1) 17.01.2018 07:22 Uhr Wer Christine kennt, sie ist ein unheimlich lieber, netter Mensch, freut sich mit ihr über ihre Erfolge. Mit ihrer klaren und überlegten Einstellung zum Sport wird sie auch 2018 wieder tolle Erfolge haben - darauf freuen wir uns und wünschen ihr alles Gute! Antwort schreiben

