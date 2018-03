Mehr Gesang, mehr Garten, Gutes und Gesundes sowieso

BRAUNAU. Mix aus Gelungenem und Neuheiten bei der Frühjahrsmesse.

Das Kulinarium der Frühjahrsmesse hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Bild: OÖN-rasc

Einen Gesangswettbewerb wird es bei der Frühjahrsmesse geben, das ist neu (die Warte hat bereits zur Teilnahme aufgerufen). Bei den inhaltlichen Schwerpunkten hat das Thema Garten Premiere. Es ergänzt die Bereiche Lifestyle, Kulinarium, Sport, Reisen, Wellness, Gesundheit und Autos, die bereits in den Vorjahren angeboten und gut angenommen wurden.

Rund hundert Aussteller präsentieren sich von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. März, auf den Ständen in den beheizten Hallen auf der Filzmoser-Wiese in Braunau. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze gibt es in der Nähe des Messegeländes, die Zufahrt ist wegen einer Baustelle anders als gewohnt, aber beschildert. Rund 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung.

Die Messehallen sind an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Kulinarium bietet am Freitag ein dreigängiges Frühlingsmenü mit Vorspeisen-Variation, Kalbsrücken oder Zanderfilet mit Beilagen und Creme brulee an (Reservierung: office@messebraunau.at), musikalisch begleitet von Thomas Casata.

Am Samstagnachmittag moderiert Kabarettist Woife Berger die Kochshow mit dem mehrfachen Grillweltmeister Leo Gradl sowie den Köchen von Pommers Schlosstaverne und Zeilers Lokschuppen. Der Fitnessclub "No Limit" tritt am Samstag viermal auf der Bühne in der Festhalle auf. In der Halle 2 gibt es professionelle Foto-Shows über die USA, Cornwall und Island zu sehen. Vorträge über Gleitsichtbrillen, die Lymphe, den Darm, den Schlaf und die Hormone ergänzen das Begleitprogramm.

Der Gesangswettbewerb steigt live am Sonntag, ab 11 Uhr in der großen Festhalle. Jury und Publikum entscheiden gemeinsam, welcher der zehn Bewerber die "beste Stimme der Region Braunau-Simbach" ist. Prämiert wird nicht nur der beste Sänger, sondern auch der größte Fanclub, der zum Anfeuern mitkommt.

