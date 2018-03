Mega-Angebot: 61 Sportarten auf der 12. Sport & Fun-Messe

RIED. Messe für Sport, Fitness, Outdoor & Bewegung von 9. bis 11. März.

Kletterspaß für die Jugend an der Boulder-Wand Bild: Rieder Messe

Sensationelle 61 Sportarten werden bei der 12. Sport & Fun-Messe von Freitag, 9., bis Sonntag 11. März, auf rund 13.000 Quadratmetern präsentiert. Neu dabei sind heuer Bahnengolf, Behindertensport Billard, Boxen, Crossfit, Prellball, Rudern, Rugby, Slackline und Zlagboard Contest.

Ebenfalls neu ist heuer "Rad Special" in der Halle 17. Dort gibt es auf rund 1000 Quadratmetern eine Teststrecke mit schwungvollen Pumptrack-Elementen. Verschiedenste Marken können von den Besuchern getestet werden. Auch Europas größter gebraucht E-Bike-Händler stellt sein Angebot vor. "Wie fit bist du?" heißt es am Stand des Sportlandes Oberösterreich. Dort können alle jungen Messebesucher sportmotorische Tests absolvieren. Unter fachkundiger Anleitung werden Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit getestet. Am Freitag, 9. März, gibt es beim "Fill your Future-Schultag" freien Eintritt. Rund 5000 Kinder und Jugendliche werden an diesem Tag erwartet.

Neu ist heuer auch die Staatsmeisterschaft im Bouldern. Das ist eine Kletterart, bei der höchst anspruchsvolle und schwierige Klettersequenzen ohne Seil in einer Absprunghöhe von rund vier Metern geklettert werden. Die Besucher erwartet ein spannender Wettkampf mit sportlichen Höchstleistungen.

Fußball-Liebhaber können sich bei der Sport & Fun 2018 mit dem Meisterteller der Sky Go Erste Liga fotografieren lassen. Eine Podiumsdiskussion zum spannenden Thema der Ligareform wird am Samstagnachmittag stattfinden.

Am "movetoohot-Stand" in der Energie Ried Halle 18 gibt es jede Menge Tanz, Musik und Entertainment. Nachwuchskünstler und Tanzprofis tanzen Seite an Seite mit den Welt- und Europameistern.

12. Sport & Fun am Freitag, 9. März, und Samstag, 10. März, jeweils von 8 bis 16 Uhr, am Sonntag, 11. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Beim Schultag am Freitag ist der Eintritt frei, Samstag und Sonntag beträgt der Eintrittspreis für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Mehr unter sportundfun-ried.at

