Massive Einbußen bei Grünland und Schäden im Forst

INNVIERTEL. Frühjahrs-Trockenheit trifft die Innviertler Landwirte hart – weite Teile des Bezirkes Braunau sind stark betroffen Experte erwartet schlimmes Borkenkäferjahr, im Ackerbau kämpfen die Pflanzen im Trockenen ums Überleben

Familie Baumann-Wetzlmaier begutachtet ihr Feld und hofft auf reichlich Regen in den nächsten Tagen. Bild: mahu

Viel Sonnenschein und wenig Niederschlag: Der heurige Frühling war der zweitwärmste seit mehr als 250 Jahren. Die frühsommerlichen Temperaturen haben auch Schattenseiten, vor allem den Landwirten machen sie stark zu schaffen. Im Grünland und in der Forstwirtschaft gibt es bereits massive Schäden, die Pflanzen auf den Äckern kämpfen in der trockenen Erde ums Überleben. "Diese Trockenheit im Frühjahr haben wir so noch nie gehabt. Bei einer Sommertrockenheit hat die Pflanze einen Vorsprung in der Entwicklung, ein ordentliches Wurzelsystem und kann so durchhalten. Aber heuer sind die Pflanzen von Anfang an im Trockenen gestanden", sagt Josef Detzlhofer, Leiter der Bezirksbauernkammer Braunau.

Natürliche Abwehr fehlt

Die Niederschläge in den vergangenen Monaten waren nur punktuell, zwei Drittel des Bezirkes Braunau leiden mittlerweile unter der Trockenheit. Auch in Ried und Schärding, vor allem Richtung Sauwald und Grieskirchen, sei die Situation dramatisch und werde täglich schlimmer. Durch die Trockenheit produzieren Bäume zu wenig Harz, um sich gegen den Borkenkäfer natürlich zu wehren. Das frühe Sommerwetter spielt dem Käfer auch insofern in die Karten, als das er eine kürzere Entwicklungszeit hat, mehrere Generationen bildet und das führt zu einer größeren Käferpopulation. "Ich bin überzeugt, dass wir heuer im Sommer ein massives Borkenkäferproblem bekommen – unabhängig davon, ob es demnächst regnet oder nicht", sagt Detzlhofer und appelliert an die Bauern, genau zu kontrollieren und bei einem Befall die Bäume so rasch wie möglich aus dem Wald zu bringen.

"Verlust nicht mehr aufzuholen"

Problematisch ist die Lage auch bei Neuaufforstungen. Viele Bäumchen, die im Frühjahr gepflanzt wurden, vertrocknen. Die Milchbauern Baumann-Wetzlmaier aus Tarsdorf bewirtschaften eine Christbaumkultur. Fast die Hälfte der neu gesetzten Bäume ist vertrocknet.

Die Familie hat auch hohe Ertragseinbußen im Grünland. "Der erste Schnitt war schon nicht gut, das größte Minus haben wir beim zweiten gemacht, da hatten wir bestimmt um 50 Prozent weniger als sonst", sagt Karin Baumann-Wetzlmaier. Die 35-Jährige hat den Hof ihrer Eltern übernommen und führt ihn mit ihrem Mann Martin im Vollerwerb. Durch die Trockenheit minimieren sich Masse und Inhaltsstoffe der Wiese. "Selbst wenn der dritte und der vierte Schnitt besser werden, ist der Verlust nicht mehr zum Aufholen. Der größte Ertragsanteil ist der erste Schnitt", sagt der Bezirksbauernkammer-Leiter. Die Konsequenzen der mageren Ernte werden erst übers Jahr spürbar. Wenn sie am Ende nicht reicht, haben Landwirte zwei Optionen: Futter zukaufen, was eine Frage des Geldes und oft auch der Qualität ist, oder Viehbestand reduzieren, was wiederum Auswirkung auf das Einkommen hat, denn je weniger Vieh, desto weniger Milch, Zuchtvieh und Fleisch.

Als Landwirt – mit der Werkstatt unter freiem Himmel – habe man gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Manche besser, manche schlechter. "Es sind halt die Folgen der Klimaerwärmung, die der Landwirt als erstes zu spüren bekommt. Der Konsument merkt davon nichts, solange die Regale im Supermarkt noch voll sind", sagt Erich Baumann, der Vater von Karin, und spricht eine weitere Folge der heurigen Frühjahrstrockenheit an: die Notreife beim Getreide.

Das noch nicht reife Korn vertrocknet, wird schrumpelig, klein und verliert an Qualität. "Hier kommt es auf den Boden an. Dort, wo wir lehmige Böden haben, ist die Wasserversorgung noch etwas besser. Bei sandigen, schottrigen Böden ist es bereits jetzt schon eine Katastrophe", sagt Detzlhofer und hofft auf baldigen, tagelangen Landregen.

Wenig Regen

In den drei Frühlingsmonaten März, April und Mai gab es bei uns ein deutliches Niederschlagsdefizit. Im März waren es zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter, was laut ZAMG etwa dem halben Niederschlag im Vergleich zur Klimavergleichsperiode von 1981 bis 2010 entspricht. Im April waren es zwischen zehn und 25 Liter pro Quadratmeter, im Mai sind an der Messstelle Braunau-Ranshofen nur 20,7 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das sind nur 20 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Davon blieb nicht viel übrig, denn aufgrund der warmen Temperatur verdunstete der Regen schnell.

252 Jahre: Der Frühling 2018 geht als zweitwärmster seit Messbeginn im Jahr 1767 in die Geschichte ein.

Der Frühling 2018 geht als zweitwärmster seit Messbeginn im Jahr 1767 in die Geschichte ein. 50 Prozent: Mit einer derartigen Ernteeinbuße rechnet Marillenbauer Josef Moser aus Peterskirchen heuer. Er hat zirka 2000 Marillenbäume.

Mit einer derartigen Ernteeinbuße rechnet Marillenbauer Josef Moser aus Peterskirchen heuer. Er hat zirka 2000 Marillenbäume. 80 Prozent weniger geregnet hat es in Oberösterreich und im Flachgau. In Österreich gab es beim Regen ein starkes Süd-Nord-Gefälle.

