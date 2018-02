Markus Hofbauer wird am Donnerstag verabschiedet

SCHÄRDING. Der völlig unerwartet im Alter von 44 Jahren während eines Marokko-Urlaubs verstorbene beliebte Schärdinger Gastronom Markus Hofbauer wird am kommenden Donnerstag, 15. Februar, beerdigt.

Die Verabschiedung von „Gelati-Max“, wie der Innviertler liebevoll genannt wurde, findet am Mittwoch um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Schärding statt. „Im Sinne von Max und der Mitarbeiter werden wir das BARista am Freitag, 16. Februar, wieder öffnen. Das Café Lachinger wird am Dienstag, den 27. Februar wieder seinen Betrieb aufnehmen. Auch wenn uns allen ein Teil fehlen wird und die Lücke nie geschlossen werden kann, ist uns allen am meisten mit der Arbeit für unsere Gäste geholfen“, schreibt seine Frau Sandra auf Facebook. Hier geht es zum Bericht über den tragischen Tod des beliebten Innviertlers.

