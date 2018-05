Markt für Feinschmecker

RIED. Zufrieden, aber keine Topfrequenz am Roßmarkt.

Mit der "Feinschmeckerei am Roßmarkt" soll die Rieder Innenstadt weiter belebt werden. Jeweils am Samstag von 9 bis 14 Uhr ist bis September ein kleiner kulinarischer Regionalmarkt geplant. Vergangenen Samstag war der Start des neuen Regional-Marktes am Roßmarkt, die Innviertler Nachrichten haben bei der ARGE Stadtmarketing, die neben dem Roßmarkt-Förderverein für diese Initiative verantwortlich ist, nachgefragt, wie die Premiere aus ihrer Sicht verlaufen ist und Olga Fedik um ihre Bilanz gebeten.

"Die erste Auflage der Feinschmeckerei ist grundsätzlich gut angelaufen, es war ein guter Impuls, der in Gang gebracht wurde. Wir sind froh, das auf die Beine gebracht zu haben." Obwohl die Zahl der Aussteller überschaubar war, sei man mit Besuch und Ausstellerbeteiligung grundsätzlich zufrieden gewesen: "Der Besuch war gut, es waren insgesamt sechs Aussteller hier, für das nächste Mal (Samstag, 12. Mai; Anm.d.Red.) haben sich mehr Aussteller angekündigt."

Die Premiere habe eine gute Dynamik gezeigt. "Wir werden das Konzept auf jeden Fall weiterführen. Es war bei der Premiere keine Mega-Frequenz, so ehrlich muss man sein, aber die Rückmeldungen waren gut. Die Gastronomie hatte pünktlich um 9 Uhr geöffnet, die Zusammenarbeit hat mit allen Ausstellern gut geklappt."

