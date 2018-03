Marien-Wanderweg: Trend zu wandern in der Gruppe wird Rechnung getragen

EGGELSBERG / INNVIERTEL. Gruppentaugliche Etappen mit Rahmenprogramm und Beherbergungsmöglichkeiten.

Maria Wimmer Bild: Manfred Fesl

Maria Wimmer aus Eggelsberg kennt "ihr" Innviertel so gut wie kaum jemand. Sie macht die Landschaft zur Bühne, die ihr seit Jahren ein herrliches Bild bietet. Eines Tages vor fünf Jahren war sie in Gstaig in Feldkirchen unterwegs und dachte sich: "Wäre doch schön, wenn wir in die Schmolln einen beschilderten Weg hätten." Das war die Geburtsstunde des Marien-Wanderweges, der vom Hausruck nach Altötting führt. Neu ist, dass jetzt dem Trend "Gruppenwanderungen" mit geeigneten Etappen, Rahmenprogramm und entsprechenden Unterkünften Rechnung getragen wird.

"Immer mehr Wanderer suchen Begleitung und Gemeinsamkeit. Wir haben zwar mehrere größere Beherbergungen in der Region, aber nur wenige Quartiere direkt neben dem Weg, die größere Gruppen aufnehmen können", sagt Wimmer. Die soeben in dritter Auflage erschienene Broschüre zum Wanderweg bietet deshalb Informationen über Nächtigungsmöglichkeiten für Gruppen, die in kurzer Zeit erreichbar sind. Gleichzeitig gilt es die Hoteliers zu sensibilisieren, um den Bedürfnissen und Wünschen ihres neuen Gastes – dem Pilger – gerecht zu werden.

Neu sind auch die sogenannten "Bausteine", die Maria Wimmer ausgearbeitet hat und in Summe einen schönen Tagesausflug ergeben. "Die Überlegung war, dass bisher die Wertschöpfung zu gering war. Außerdem sagen viele, sie möchten zehn bis 15 Kilometer wandern und sich dann noch etwas in der Gegend anschauen. Also habe ich die schönsten Strecken des Marienweges herausgesucht und sie mit Sehenswürdigkeiten kombiniert", sagt Wimmer. Für Tagestouren gibt es mehrere Wanderungen zur Auswahl: die Kirchberg-Runde etwa, die mit einem Kirchenbesuch in Maria Schmolln beginnt und sich mit einer gut zehn Kilometer weiten Wanderung über Mattighofen bis Kirchberg mit anschließender Führung durch den Hildegard Kräutergarten fortsetzt.

Etappengestaltung ist neu

Oder die zwölf Kilometer lange Waldzell-Runde nach Pramet mit Besichtigung des Stelzhamermuseums. Insgesamt wurden sieben Bausteine für sieben Tagesausflüge zusammengestellt und im Folder beschrieben. Es gibt Überlegungen, Pilgerstempel entlang des Weges aufzulegen.

Wimmer begleitete regelmäßig Wandergruppen: Kneippgruppen, Pilgergruppen, Alpenverein und auch die Krebshilfe. "Den Wanderern geht es um das bewusste Erleben in der Natur, ums Entschleunigen, Abschalten und im Hintergrund geht es bei vielen schon auch um die Marienverehrung", weiß Wimmer. Sie selbst ist den 130 Kilometer-Weg mehrmals gegangen, zumal sie auch die Beschilderung vornahm und diese regelmäßig kontrolliert.

