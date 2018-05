"Mannsbilder" im Pflegebereich

OBERNBERG. Die Burschen der 4. Klassen der NMS Obernberg besuchten anlässlich der Aktion "Mannsbilder" das Pflegeheim Ried und nahmen dort die Gelegenheit wahr, Berufe abseits der gängigen Rollenklischees kennenzulernen.

Die Jugendlichen machten sich ein Bild von den vielseitigen Aufgaben und Anforderungen in den Sozialberufen. Unter dem Motto "Das probieren wir an uns selbst aus!" bedienten sie unter fachmännischer Aufsicht Pflegegeräte und wurden an die für Burschen untypischen Tätigkeiten herangeführt.

