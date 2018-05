"Manche wollen ihr Tier einfach nicht mehr haben"

BRAUNAU. Aus tristem Tierheim in Braunau wurde Wohlfühlort für Vierbeiner.

Auch der Vorplatz ist neu: Christine Zeller mit Hündin Amy. Bild: mahu

"Es ist kein Paradies, denn es ist schließlich immer noch ein Heim, aber ein schöner Ort zum Wohlfühlen", so beschreibt Christine Zeller das Tierheim in Braunau, welches kürzlich nach einer Sanierung wieder eröffnet wurde.

Am meisten freut sich Zeller, die seit 2011 das Heim ehrenamtlich leitet, über zwei zusätzliche Quarantäneräume für Katzen. "Insgesamt haben wir jetzt drei und endlich die Möglichkeit, Neuankömmlinge zu beobachten und so lange getrennt von den anderen Katzen zu halten, bis der Tierarzt da war", sagt Zeller. Früher sei das schlichtweg nicht möglich gewesen, einmal hatte das fatale Folgen: die Katzenseuche wurde eingeschleppt. Den Hunden wurde durch eine hölzerne Lärmschutzwand ein ruhiger Rückzugsort mit Unterschlupf und beheizbarer Hütte geschaffen. "Es sind wichtige Kleinigkeiten gemacht worden. Zum Beispiel, dass wir nicht mehr frieren müssen, dass das Dach jetzt dicht ist, der glatte Boden ist jetzt viel pflegeleichter und hygienischer als die alten Waschbetonplatten", zählt Zeller die Vorteile auf. Für sie und die Mitarbeiter gibt es jetzt auch ein richtiges Büro. Vor dem Umbau mussten sie in einer Gartenhütte ohne Heizung ausharren.

Aus gutem Grund sind derzeit die neuen Räumlichkeiten bis auf die ängstliche Hündin Amy unbewohnt: "Die Vermittlung ist sehr gut, wir finden für jedes Tier etwas", sagt Zeller. Das Tierheim in Braunau nimmt pro Jahr 150 bis 160 Katzen und zirka zehn bis 15 Hunde auf. Für beinahe alle Tiere kann ein neues Zuhause gefunden werden. Ältere und gesundheitlich angeschlagene Tiere werden nicht weitervermittelt, die bekommen einen privaten Pflegeplatz bei den Mitarbeitern.

In erster Linie werden Fundtiere abgegeben, viele auch aus Gründen wie Scheidung, Umzug, Schwangerschaft, Todesfall etc. "Oder manche haben plötzlich nach 15 Jahren eine Katzenallergie", sagt Zeller nicht ganz ernst gemeint und ergänzt: "Manche binden uns einen Bären auf, manche sagen uns einfach direkt, dass sie das Tier nicht mehr haben wollen. Für uns macht das keinen Unterschied, wir nehmen die Tiere ohnehin auf." Eine Bitte hat sie an jene, die ein verletztes Tier finden: "Wir sind keine Tierärzte. Verletzte Tiere bitte gleich zum Tierarzt bringen, das kostet nichts!" Der Urlaubszeit blickt die Leiterin entspannt entgegen, die große Haustier-Schwemme befürchtet sie nicht. "Es gibt jedes Jahr viele Anfragen, aber wir sind halt ein Tierheim und keine Tierpension. Manche Alleinstehende rufen uns auch an, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Denen bieten wir an, dass wir ihre Tiere während dieser Zeit vor Ort versorgen. Aber eine Tierpension im Bezirk ist eine Marktlücke", sagt Zeller.

Das Tierheim finanziert sich über Geldspenden, Mitgliedsbeiträgen und Futterspenden. Das Gebäude wird von der Stadtgemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie hat auch die Kosten für die Renovierung getragen.

Wer spenden möchte, hier die Bankverbindung: Tierschutzverein Bezirk Braunau, IBAN AT03 2040 4066 0501 1788

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema