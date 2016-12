"Machen das, weil wir verrückt sind"

SCHÄRDING. Der Internationale Baumit Hallencup in Schärding wächst weiter – Heuer stellt Veranstalter Union Esternberg mit 237 Mannschaften einen neuen Rekord auf

Das große U15-Event in Schärding entschied im Jänner dieses Jahres der SC Freiburg für sich. Bild: Florian Ertl

"Wir haben unser Limit erreicht. Größer können wir nicht mehr werden." Noch im Vorjahr war Hannes Fesel (kleines Foto links), Hauptorganisator des Baumit Hallencups davon überzeugt, dass aus organisatorischen Gründen 200 teilnehmende Mannschaften das Maximum sind. Heuer hat er sich selbst eines Besseren belehrt. Mit insgesamt 237 Teams wird das diesjährige Turnier (27. Dezember bis 7. Jänner) größer als jemals zuvor. Warum sich er und die Union Esternberg diesen Stress antun? "Wir machen das, weil wir verrückt sind. So einfach ist das", erklärt Fesel mit einem Augenzwinkern.

7 Plätze zu vergeben

Aushängeschild des Baumit Hallencups ist traditionell das große U15-Event. Alleine in diesem Bewerb werden 74 Mannschaften in den Vorrunden um sieben Finalplätze kämpfen. Jene, die sich qualifizieren, haben gute Chancen, in der Endrunde gegen große Teams wie Liverpool, Glasgow Rangers, Borussia Dortmund oder Tottenham zu spielen. Mit dabei ist auch RB Leipzig. Der Fußballklub von Milliardär Didi Mateschitz ist für Hannes Fesel heuer ein echter Geheimfavorit. Über die eher spontane Anfrage von den Glasgow Rangers hat er sich besonders gefreut. "Sie haben von unserem Turnier gehört und wollten unbedingt kommen. Ihre einzige Bedingung war, dass wir die Mannschaft am Flughafen in München abholen", ist der Organisator von den unkomplizierten Schotten angetan.

Ganz anders schaut es hingegen beim FC Liverpool aus. "Das Team legt extrem viel Wert auf die Ernährung, deshalb dürfen die Burschen weder Cola trinken noch Pizza essen. Bei denen gibt es hauptsächlich Wasser, Obst und Putenfleisch", weiß Hannes Fesel. Josef Greiner (kleines Foto), ebenfalls im Organisationsteam, ergänzt: "Durch den FC Liverpool haben wir extrem viel gelernt. Das ist eine hochprofessionelle Mannschaft, die uns sofort darauf aufmerksam macht, wenn etwas nicht passt." Damit sich die Engländer rundum wohlfühlen, bekommen sie in Schärding einen eigenen Betreuer. "Im Vorjahr hat mich ein Mann aus Marchtrenk angerufen. Er ist ein riesiger Liverpool-Fan und wollte diesen Job unbedingt übernehmen. Heuer ist er wieder mit an Bord", ist Fesel vom freiwilligen Engagement des Mannes begeistert.

Manchester United im Visier

Freudig stimmt ihn außerdem die Tatsache, dass sich bereits die ersten Scouts angekündigt haben. Darunter einer von Manchester United. "Die schicken schon das dritte Mal einen Scout, wollen selbst aber nicht bei uns spielen. Auf unsere Anfragen haben sie meistens gar nicht reagiert", wundert sich Hannes Fesel. Doch der Vichtensteiner ist hartnäckig. Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn es in den nächsten Jahren mit einem Engagement der Engländer doch noch klappen würde.

Mehr zum Thema