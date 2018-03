Lustige Vierzeiler und eine 50.000 Euro-Spende

MATTIGHOFEN. Gstanzlsingen mit Krammerer Sängern, Soizweger Zwoagsang, Innviertler 6er Musi.

Die Krammerer-Sänger sind zu Gast in Mattighofen. Bild: privat

Lustige Vierzeiler, pikant gewürzt, im Abgang für den einen oder anderen möglicherweise etwas bitter, stehen am Freitag, 23. März, beim Gstanzlsingen des Lion-Clubs Mattigtal auf der Abendkarte.

Auf der Bühne stehen die Krammerer Sänger, die seit 1992 die heimische Volksmusikszene beherrschen. Ihre Vorliebe gehört zwar den lustigen Wirtshausliedern, den Gstanzln und dem Innviertler Landler, aber in ihrem Repertoire befinden sich auch immer mehr "selbstgestrickte" Lieder. Die Texte dieser Lieder handeln von allen möglichen Situationen aus dem Alltag, die auf lustige aber auch kritische Art abgehandelt werden. Zu ihnen gesellt sich der "Soizweger Zwoagsang". Das bayrische Duo mit Kathrin Schenk und Gabi Schweitzer fand sich 2003 nach einer lustigen, spontanen Musikprobe für die goldene Hochzeit von Gabi’s Eltern, für die ein besonderes Geschenk her musste. Der Erfolg war überwältigend, der Soizweger Zwoagsang geboren – und nicht mehr aufzuhalten. In gewohnter Manier, also urig, erdig und guad, spielt die Innviertler 6er Musi auf. Urig sind sie, weil sie viel Spaß haben, erdig, weil sei Tradition hochhalten wollen und guad, weil das der Anspruch an ihre eigene Musikalität ist. 13 Jahre ist es her, dass diese "Partie" aus der Taufe gehoben wurde und aus begeisterten Musikern aus Altheim, St. Peter, Weng und Kirchdorf am Inn besteht. Die treibenden Kräfte sind Reinhold Aigner und Martin Zaglmayr.

Durch das Programm führt Walter Egger aus Eberschwang, der mit Jahresende nach 36 Jahren schweren Herzens seine Tätigkeit im Landesstudio Oberösterreich beendet hat, aber weiterhin alles, was mit Volksmusik und Volkskultur zusammenhängt, noch gerne ausübt.

50.000 Euro für Frauschereck

Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Lions Club Mattigtal das Gstanzlsingen in Mattighofen. Die "Löwen" helfen rasch und unbürokratisch, der Erlös der Veranstaltung kommt sozialen Zwecken in der Region zugute. Auch heuer hat das Seniorenheim Mattighofen 50 Freikarten dafür erhalten. Während der Veranstaltung werden 50.000 Euro an die Opfer des Zeltunglücks in Frauschereck übergeben. Das Geld wurde von den sechs Clubs Mattigtal, Braunau, Ried, Hausruck, Peuerbach und Schärding-Pramtal bereitgestellt.

Vorverkaufskarten für das Gstanzlsingen am Freitag, 23. März, 19.30 Uhr, Sepp Öller-Halle, sind in der Oberbank erhältlich.

