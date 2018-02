Löffler punktete auf Fachmesse

RIED/MÜNCHEN. Der Rieder Qualitäts-Sportkleidungshersteller Löffler präsentierte auf der weltgrößten Sportmesse ISPO in München die Herbst/Winterkollektion 2018/19.

Mit Besuch zufrieden Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Er sei mit der Messe sehr zufrieden, so Geschäftsführer Otto Leodolter. "Der Besuch der Messe war in diesem Jahr hervorragend, der gute Winter tut der gesamten Branche gut. Auch freuen wir uns über tolles Feedback unserer Kunden zur neuen Kollektion."

Höhepunkt der neuen Kollektion sei die hochsportliche Worldcup-Linie mit dem neuen Design der Rennanzüge des ÖSV-Nordic- Teams. Im Zentrum stand aber auch transtex. "Unsere Funktionsunterwäsche feiert in diesem Jahr nämlich das 40-jährige Jubiläum", so Leodolter. Transtex werde – so wie immerhin 70 Prozent der eingesetzten Materialien – auch heute noch in der hauseigenen Produktion in Ried gestrickt. Die heimische Produktion, in der Textilbranche eine Seltenheit, wurde auf der Messe auch groß mit dem Slogan "Hergestellt 132 Kilometer von hier" beworben.

