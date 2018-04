Lehrlinge aus der Region bauen einen 5er-BMW

BRAUNAU. Lange Nacht der Forschung: Sichtbar machen, wie viele Autoteile im Bezirk Braunau produziert werden.

Diese Lehrlinge arbeiten an dem BMW. Bild: Hatheuer

Felgen von Borbet, Verkabelung und Schaltboxen von der Firma DRÄXLMAIER-Group, Lenkstange und Airbagsensoren von der Firma Promotech – so viel und noch mehr Innviertel steckt in jenem weißen 5er-BMW, den die Lehrlinge dieser drei Firmen gemeinsam für die Lange Nacht der Forschung (Details siehe unten) mit regionalen Teilen "aufpimpen".

Organisiert hat dieses Projekt Techno-Z-Geschäftsleiter Herbert Ibinger. Denn im Schloss Ranshofen geht es heuer wieder um den Schwerpunkt "Automobil-Zulieferindustrie". Mit der von BMW zur Verfügung gestellten Karosse soll dies heuer ganz anschaulich gelingen. Jedes Teil, das im Bezirk Braunau gefertigt und in diesen BMW eingebaut wurde, wird von der jeweiligen Firma gekennzeichnet. "Es ist ein nachhaltiges Projekt, weil die Firmen den BMW behalten dürfen und ihn zum Beispiel für Lehrlingsmessen oder Ähnliches wiederverwenden können", sagt Ibinger. Die Lehrlinge sind begeistert: "Das war ein super Projekt, bei dem wir viel dazu gelernt haben und das auch den Alltag ein wenig verändert hat", erzählt Michael Wirth, Werkzeugbau-Lehrling der Firma DRÄXLMAIER. Mit Ausbildungsleiter Gerald Denk haben die Lehrlinge am BMW, der derzeit noch in ihrem Werk steht, gearbeitet. Dieser erzählt routiniert, was seine Lehrlinge alles gemacht haben: Kabelschächte, die Kabel für die Batteriesysteme, die Schalt- und Sicherheitsboxen. Michael Nobis und seine Lehrlinge von der Firma Promotech haben mehrere Kunststoffteile in der Produktion gefertigt und werden diese noch in die BMW-Karosse einbauen. Julia Schäfer, die bei der Firma Borbet als Produktionstechnikerin ausgebildet wird, ist mit ihrer Lehre sehr zufrieden und deutet auf die Alu-Felgen hin, die in ihrem Ausbildungsbetrieb gefertigt wurden.

Einen Abend lang forschen

Zu sehen ist das regional aufgemotzte Auto bei der Langen Nacht der Forschung am Freitag, 13. April, im Schloss Ranshofen. Zahlreiche Firmen beteiligen sich an dieser Aktion. Die Organisatoren haben bisher gute Erfahrungen damit gemacht und konnten nach den Standorten Linz und Wels die meisten Besucher und die meisten regionalen Unternehmen für die Forschungs-Nacht begeistert. Welche Firmen mitmachen und wo sie sich präsentieren, haben wir für Sie im Infokasten links unten zusammengefasst.

