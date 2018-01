Langläufer Philipp Leodolter holt Staatsmeistertitel

HOHENZELL/SEEFELD. Hohenzeller siegte bei der Generalprobe für die U23-Weltmeisterschaften in der Schweiz.

Philipp Leodolter aus Hohenzell jubelt über den Staatsmeistertitel. Bild: privat

Toller Erfolg für Philipp Leodolter von der Union Hohenzell: Der 20-Jährige holte sich in Seefeld bei ausgezeichneten äußeren Bedingungen im 15-Kilometer-Skiathlon-Bewerb seinen ersten Staatsmeistertitel. Bei diesem Wettbewerb muss jeweils eine Hälfte im klassischen Stil und im Skating-Stil absolviert werden.

Starkes Finish sichert Sieg

Nach 7,5 Kilometer lag Leodolter noch auf dem zweiten Platz, mit einem starken Finish konnte sich der Innviertler noch den viel umjubelten Sieg sichern.

Damit bewies der 20-Jährige einmal mehr sein großes sportliches Talent. Er gehört mittlerweile zu den besten Langläufern in Österreich. Das will Leodolter auch in der kommenden Woche unter Beweis stellen. "Die Form stimmt", sagt der Langläufer vor den U23- Weltmeisterschaften in Goms, Schweiz. Ab Donnerstag bereitet sich der Hohenzeller dort auf die Wettkämpfe vor. Eröffnet wird die Weltmeisterschaft Mitte kommender Woche.

Vor allem im 15-Kilometer-Rennen im klassischen Ziel hofft Philipp Leodolter auf ein gutes Ergebnis. Es ist das erste Jahr für den 20-Jährigen in der U23-Altersklasse. Daher wäre ein Ergebnis unter den 30 besten Athleten bei den Weltmeisterschaften für ihn ein großer Erfolg.

