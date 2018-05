Landesliga West: Das Schlusslicht bäumt sich auf

Utzenaich holte in den letzten vier Spielen drei Siege und in Summe zehn Punkte.

Auch im Innviertler Derby gegen den SK Schärding (links Nicola Vitale) ging der Utzenaicher Erfolgslauf weiter. Die Schützlinge von Trainer Felix Brunninger (rechts Matthias Luser) feierten im Prestigeduell einen 2:0-Sieg. Bild: Weingartner

"Utzenaich spielt derzeit nicht wie ein Tabellenschlusslicht", sprach Schärdings Trainer Hofpointner nach der Derby-Niederlage von einem verdienten Erfolg der Brunninger-Elf. "Auch wenn wir nach gutem Beginn eigentlich in Führung gehen hätten müssen, können wir die Vielzahl an Ausfällen derzeit leider nicht ersetzen", haben auch Personalprobleme Anteil an der vierten Frühjahrsniederlage. Tabellarisch rutschte man damit gleich auf Rang neun ab, da auf Platz fünf aber nur ein Punkt fehlt, kann man mit einem Sieg gleich wieder einen Sprung nach vorne machen. Diesen Sieg will der SK Schärding nun in Marchtrenk einfahren, wo man am Samstag (17 Uhr) bei der Viktoria zu Gast ist. Auch wenn dort mit Stefan Mandl und Peter Jaksa wieder zwei Spieler gesperrt fehlen werden, kehrt die eine oder andere zuletzt fehlende Stütze wieder zurück.

Utzenaichs Sektionsleiter Björn Weibold sprach – ähnlich wie Roland Hofpointner – von einer erneut starken Leistung seiner Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen geschlossen formstark präsentiert und so aus den letzten vier Spielen zehn Punkte holte. Auch wenn in den verbleibenden sechs Runden wohl eine ähnlich gute Ausbeute nötig sein wird, um den Abstieg doch noch abwenden zu können, ist die Motivation in Utzenaich ungebrochen. Am Samstag (17 Uhr) ist nun der SC Marchtrenk zu Gast im Innviertel, wo für die Elf von Felix Brunninger erneut nur ein voller Erfolg zählt.

Zwei Wochen nach dem 2:1 über die Union Pettenbach konnte die Union Esternberg auch das zweite Heimspiel in Folge für sich entscheiden und enorm wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Die Sauwaldveilchen hatten die Partie gegen die ASKÖ Vorchdorf über die gesamte Spielzeit im Griff und gingen als völlig verdienter Sieger vom Platz. Auf die Elf von Thomas Paminger wartet am Samstag (17 Uhr) ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Mondsee, kann man die zuletzt gezeigte Leistung aber erneut abrufen, so ist auch im Salzkammergut einiges möglich.

