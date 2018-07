Landes-Volksmusikwoche erneut im Innviertel zu Gast

BURGKIRCHEN. Seminarreihe in Fachschule Burgkirchen mit öffentlichen Abenden für alle Volksmusikfreunde.

Im Vorjahr waren mehr als 80 Musikanten zu Gast Bild: IKK OÖ VMW Birgit Juric-Kaufmann

Auch heuer wird die oberösterreichische Volksmusikwoche in der landwirtschaftlichen Fachschule Burgkirchen abgehalten. Viele Teilnehmer haben sich für die über die Grenzen hinaus bekannte Seminarreihe angemeldet, sodass die Organisatoren leider einige Absagen erteilen mussten.

Es besteht aber dennoch die Möglichkeit für alle Volksmusikfreunde, an einem oder mehreren Abenden dabei zu sein:

Am Montag, 9. Juli, gibt es ab 19.30 Uhr einen Vortrag von Ernst Schusser über die Entwicklung des Singens im alpenländischen Raum, im speziellen im bayrischen Raum. Schusser ist Leiter des Volksmusikarchives in Oberbayern. Am 10. Juli folgen um 19.30 Uhr "die beliebtesten Volkstänze aus Ost- und Norddeutschland mit Familie Bauke, Besucher sind herzlich eingeladen, mitzutanzen. Mittwoch, 11. Juli, ab zirka 20 Uhr: Besuch der Innviertler Geigenmusi mit den Brüder Wilhelm Johann und Josef, Leopold Stadler, Adelheid Gurtner, Helmut Gruber, Anton Schickbauer, Christian Priewasser, Josef Schönberger, Florian Kinz.

Freitag, 13. Juli, ab 17 Uhr: Musikalische Dankmesse mit Pfarrer Gert Smetanig in der Pfarrkirche Burgkirchen. Ab 20 Uhr gibt es ein Abschlusskonzert der Volksmusikwoche mit einer Auswahl an Volksmusik- und Volksliedgruppen des Seminares – anschließend wird für alle Interessierten zum Tanz aufgespielt.

