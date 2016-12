Kurz nach Haftentlassung randaliert und Auto demoliert

BRAUNAU/RIED. Unbelehrbarer Innviertler muss jetzt wieder sechs Monate in der Justizanstalt Ried absitzen.

Für den Angeklagten war es nicht der erste Prozess im Landesgericht RIed Bild: Streif

Am 19. September 2016 wurde ein 36-jähriger Braunauer aus der Haftanstalt Ried entlassen. Wenige Tage später rastete der mehrfach vorbestrafte Innviertler erneut aus.

Staatsanwältin Ute Peyfuß wirft dem Mann die Vergehen der Sachbeschädigung, gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung vor. "Ja, die Vorwürfe treffen zu", sagt der Beschuldigte gleich zu Beginn seiner Befragung. Sein Halbbruder habe ihn provoziert. "Außerdem hat er meine Kamera verkauft, aber zugegeben hat er es nicht", sagt der Beschuldigte, der einräumt, vor dem Streit sechs Halbe Bier und einige Spritzer getrunken zu haben.

Frust im Alkohol ertränkt

Nachdem der Streit eskaliert war, demolierte der Angeklagte das Auto seines Halbbruders. Zudem bedrohte er diesen mit Worten wie "Ich haue dir den Schädel runter, ich bringe dich um." Sogar nachdem die Polizei eingetroffen war, versuchte er noch, seinen Bruder mit Fußtritten zu attackieren.

"Ich bin noch nicht so stark, ganz mit dem Trinken aufzuhören", antwortet er auf die Frage, ob er nach einer Alkoholentziehungskur wieder rückfällig geworden sei. In den Tagen vor dem Vorfall mit seinem Halbbruder habe sich sehr viel Frust in ihm aufgestaut. "Ich hatte 5000 Euro auf der Seite und wollte mir eine Wohnung suchen, aber das war aussichtslos. Das verstehe ich ganz einfach nicht. Es gibt so viele Mietnomaden, aber mir will niemand eine Wohnung geben", klagt der Angeklagte. "Ich habe ihn so noch nie gesehen. Keine Ahnung, was da mit ihm passiert ist", sagt der attackierte Bruder im Zeugenstand.

Das letzte Wort vor der Urteilsverkündung hat der Beschuldigte. "Es ist eigentlich alles gesagt, aber es tut mir sehr leid, dass ich so ausgerastet bin."

Richter Josef Lautner verurteilt den 36-jährigen Innviertler zu sechs Monaten unbedingter Haft. Die Vorhaft seit dem 24. September wird angerechnet. Vom Widerruf zweier bedingt verhängter Strafen sieht der Richter ab. "Eine bedingte Haftstrafe wäre bei Ihrem Vorleben indiskutabel", so Lautner.

Der Angeklagte nimmt den Richterspruch an, Staatsanwältin Peyfuß gibt keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

