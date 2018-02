Kurhaus mit Umsatzrekord und Suche nach Bauern

SCHÄRDING. Kurhaus Schärding mit bisher stärkstem Umsatz im Vorjahr, Suche nach "Kurhaus-Gemüsebauern".

Mit mehr als 4000 Gästen und einem deutlichen Plus an Nächtigungen war das Jahr 2017 das umsatzstärkste in der Geschichte des Kurhauses Schärding, so das Unternehmen.

Auch der Start in das neue Jahr sei bestens gelungen, das Hotel sei bereits bis Ostern de facto ausgebucht. "Ganz besonders freut mich, dass wir heuer bereits zwei zusätzliche Lehrlinge aufnehmen konnten und die Berufsschulklassen stets mit Auszeichnung abgeschlossen wurden", so Kurhaus-Direktor Harald Schopf.

Nun lädt das Kurhaus Schärding dazu ein, "Kurhaus-Gemüsebauern" zu werden. "Wir möchten regionalen Bauern auch mit einer kleinstrukturierten Landwirtschaft ein faires und gutes Auskommen sichern, indem diese für uns Gemüse anbauen." Aufgrund stabiler Hotelauslastung wisse das Haus genau, wann welches Gemüse in welcher Menge benötigt werde, und man garantiere einen fairen Preis. Interessierte Landwirte aus der Region melden sich bei Küchenchef Gernot Flieher unter Tel. 07712/3221-417.

