Kundgebung gegen Abschiebung in unsichere Länder

BRAUNAU. Dutzende kamen nach Braunau, um mit geöffneten Schirmen ein Zeichen gegen Abschiebungen zu setzen.

Stiller Protest mit bunten Schirmen Bild: OÖN-stoc

Sie wollen den "Schutzschirm" öffnen und kamen daher mit bunten Schirmen in Braunau zusammen, um sich gegen Abschiebungen in unsichere Länder, allen voran Afghanistan, auszusprechen. Mitten unter ihnen die Wiener Schauspielerin Katharina Stemberger, die am Braunauer Stadtplatz eine Rede hielt, in der vor allem die Sicherheit thematisiert wurde. Aber nicht nur jene in Afghanistan, sondern auch bei uns. Österreich sei das sicherste Land, aber "wenn wir aus Angst um unsere Sicherheit Menschen in jene Länder zurückschicken, aus denen sie aus Angst um ihr Leben geflohen sind, wem ist damit gedient?", fragte sie die Anwesenden.

Diese waren zuvor vom Busbahnhof über das Kapuzinerkloster bis hin zum Stadtplatz gegangen, um mit geöffneten Schirmen zu protestieren. Veranstalter war die Stadtgemeinde, für die die Grünen-Gemeinderätin Lizeth Außerhuber-Camposeco in Vertretung von Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP) Begrüßungsworte sprach.

Organisiert hat die Kundgebung aber das Jugendforum Braunau gemeinsam mit Ehrenamtlichen. Auch der Verein Amnesty hat die Aktion unterstützt, es gab einen Luftballonstart mit persönlichen Worten über Erfahrungen mit Asylwerbern. "Die ganze Veranstaltung war getragen von harmonischer Stimmung und guten persönlichem Austausch zwischen Österreichern und Afghanen", berichtet Nina Hofmann, die als "Patin" der Kundgebung fungierte und die die viele Hilfe und große Unterstützung im Vorfeld der Veranstaltung dankend hervorhebt.

