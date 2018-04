Kultur in Polling: Verein setzt auf junge Innviertler

POLLING. Drei junge Künstler aus der Region treten heuer in Polling auf.

Wolfgang Huber alias "D’Martina" Bild: privat

Ein Travestie-Kabarett-Künstler, eine Soul-Sängerin und ein singender Kabarettist – das diesjährige Programm des Vereins Kultur in Polling (KiP) hat eines gemeinsam: alle drei der geladenen Künstler sind junge Innviertler.

Den Beginn macht Wolfgang Huber, bekannt vom Eberschwanger Fasching als "Martina". Er tritt mit seinem Soloprogramm "D’Martina geht as Kabarett" am Mittwoch, 11. April, 19.30 Uhr im Gasthaus Stranzinger auf. Im Sommer, genauer gesagt am Mittwoch, 20. Juni, kommt Soul-Sängerin Eva Klampfer nach Polling und singt, moderiert und spielt Klavier in der Pfarrkirche. Im Herbst schließt Kabarettist Manuel Berrer alias "Da Berrer" das diesjährige KiP-Programm ab. Seit rund 15 Jahren versuchen die zwölf KiP-Vereinsmitglieder Polling in der kulturellen Landschaft sichtbar zu machen. "Das ist uns auch gelungen. Unser Publikum kommt aus dem Umkreis von 50 Kilometern und noch weiter", sagt Obmann Thomas Schmidt. Dem Konzept sei man in den vergangenen Jahren weitestgehend treu geblieben: Variieren. Das bestätigt auch ein Rückblick auf vergangene Veranstaltungen: Von klassischen Konzerten unter anderem mit dem ehemaligen St. Florianer-Sängerknaben Alois Mühlbacher, dem New-Russian-Streichquartett über einem multimedialen Vortrag über den Jerusalemweg bis hin zu Kabaretts war das Programm breit gefächert. "Es gab viele doch überraschende Erfolge, was uns gezeigt hat, dass man ruhig auch mal etwas riskieren kann", sagt Schmidt. Eines ist in den vielen Jahren immer gleich geblieben: "Wir versuchen unsere Veranstaltungen immer mittwochs über die Bühne gehen zu lassen", so Schmidt. In der Multifunktionshalle, dem Gasthaus Stranzinger und in der Pfarrkirche finden die KiP-Veranstaltungen statt. "Dank gebührt unserem Pfarrer Wolfgang Kaulfus, der uns sehr wohlgesinnt ist", sagt der Obmann.

Karten für das Travestie-Kabarett gibt es unter 0676/6400200 (Achtung, in der Gaststube ist beschränktes Platzangebot!)

