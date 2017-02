Kultkabarett: "Echte Helden wie wir"

MAUERKIRCHEN. Drei Satiriker sind mit neuem Programm Gast in der Fachschule.

Die drei vom Kultkabarett kommen nach Mauerkirchen. Bild: user

Die Kultkabarettisten Fritz Messner, Manfred Baumann und Peter Blaikner kommen am Donnerstag, 9. Februar, nach Mauerkirchen. Mit im Gepäck haben die drei Satiriker ihr neues Kabarett-Programm "Echte Helden wie wir".

Darin gehen die drei dem tiefen menschlichen Bedürfnis nach dem Heroischen nach und geben als selbsternannte Beratungscoaches Anleitungen in einem Helden-do-it-yourself-Kurs. Ihr übermütiger Schmäh ist bei ihren bisherigen erfolgreichen Programmen "Bauer sucht Herbst", "Waidmann sucht Heil", "Meier such Verein" und "Freunderl sucht Wirtschaft" bekannt geworden. Sie kommen auf Einladung der Absolventenverbände der landwirtschaftlichen Fachschulen Mauerkirchen und Burgkirchen. Karten für das Kabarett gibt es bereits in Mauerkirchen zu kaufen. Unter der Telefonnummer 07704/2357 von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Der Auftritt ist am Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr im Festsaal der Fachschule Mauerkirchen.

Mehr Infos gibt es im Internet unter kultkabarett.at

