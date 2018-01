Kulinarischer Kalender: Starköche kommen ins Aqarium nach Geinberg

GEINBERG. Auch Kochkurse mit Aqarium-Haubenkoch Peter Reithmayr sind sehr gefragt.

Therme Geinberg-Marketingleiter Wolfgang Niederhauser, Geinberg5-Manager Radu Mot, Haubenkoch Peter Reithmayr, Therme Geinberg-Geschäftsführer Manfred Kalcher und Aqarium-Restaurantleiter Gerhard Steiner Bild: Streif

Therme Geinberg-Geschäftsführer Manfred Kalcher ist zufrieden. Die Therme feiert heuer den 20. Geburtstag, die Entwicklung des 2012 eröffneten hauseigenen Haubenrestaurants "Aqarium" sei erfreulich. "Wir haben im vergangenen Jahr rund 35 Prozent mehr externe Gäste begrüßen dürfen", betont Kalcher. Immer mehr Besucher aus der Region würden die hohe Qualität der Speisen schätzen.

Viele Gäste erwarten sich die Verantwortlichen der Therme Geinberg auch heuer wieder vom "kulinarischen Kalender". Dass so renommierte Haubenköche wie Thomas Dorfer oder Christoph Gollenz ins Aqarium kommen, sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit. "Diese Starköche, die hunderte von Anfragen erhalten, nach Geinberg zu holen, ist ein zeitintensiver Aufwand", betont Marketingleiter Wolfgang Niederhauser. Besonders beliebt seien, so Kalcher, die Kochkurse mit Aqarium-Haubenkoch Peter Reithmayr: "Wir haben sogar Gäste, die nur wegen der Kurse von weit her nach Geinberg kommen und auch ihren Urlaub darauf abstimmen."

20 Jahre Therme Geinberg

Das heurige Jubiläum – die Therme Geinberg wurde 1998 eröffnet – werde man "selbstverständlich feiern", betont Kalcher. Der Zeitpunkt wird allerdings erst bekanntgegeben.

Kulinarischer Kalender Februar bis Juni - die Termine

Die erste Veranstaltung des kulinarischen Aqarium-Kalenders ist ein Kochkurs mit Haubenkoch Peter Reithmayr am Sonntag, 4. Februar. Am Donnerstag, 22. Februar, 20.30 Uhr, kommt der Mühlviertler Whiskeybrenner Peter Affenzeller zu einem Degustationsabend nach Geinberg. Der Abend am 1. März steht unter dem Motto „Bierkulinarium mit der Brauerei Raschhofer. Ein Sechs-Gänge-Menü mit Bierbegleitung wird serviert. Am Montag, 19. März, kommt Drei-Hauben-Koch Thomas Dorfer nach Geinberg.

Zum „Grillen mit dem Weltmeister“ Christoph Gollenz gibt es am 25. April ab 18.30 Uhr die Möglichkeit. Mit Andreas Döllerer kommt am 16. Mai ein weiterer Starkoch ins Aqarium. Die zahlreichen weiteren Termine des ersten Teil des kulinarischen Kalenders von Februar bis Juni gibt es im Internet unter: www.geinberg5.com Anmeldungen für die Veranstaltungen sind erforderlich. Das Aqarium hat täglich von 7.30 Uhr bis 24 Uhr geöffnet.

