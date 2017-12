Krippe fertig: Christkind kann kommen

RAAB. Zwei "Meister" brachten die Kirchenkrippe in Schuss – "Zu dritt 300 Stunden gearbeitet".

Krippen- und Bürgermeister Josef Heinzl hat mit seinen Kollegen in 300 Stunden die Kirchenkrippe renoviert. Bild: privat

Sie sind die einzigen Krippenbaumeister des Bezirkes Schärding, kommen beide aus Raab und freuen sich, einem Schatz ihrer Pfarrkirche – der dortigen Krippe – zu neuem Glanz verholfen zu haben. In rund dreihundert Stunden haben Anton Knoll und Josef Heinzl unter Mithilfe des Landes-Krippenbaumeisters Wolfgang Seiringer ein kleines Weihnachtswunder geschafft: Die Renovierung der gut drei Meter breiten und eineinhalb Meter tiefen Krippe konnte noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Ab dem Heiligen Abend kann das Werk allgemein begutachtet werden.

Knoll und Heinzl sind in den letzten Monaten fleißig nach Geboltskirchen gependelt. In der Hausruckviertler Gemeinde befindet sich jene Krippenbauschule, in der auch das Raaber Pfarrkirchen-Kripperl von Grund auf renoviert wurde. "Wir haben uns sehr bemüht, die 1932 von dem Raaber Tischler Josef Hochhäusl angefertigte und erstmals in der Kirche aufgestellte Krippe sorgfältigst zu renovieren", sagt Krippen- und Bürgermeister Josef Heinzl. Auch wenn dies hin und wieder wegen der vielen anderen Verpflichtungen ein wenig stressig war, "es hat Riesenspaß gemacht." Weil man bei dieser feinen Kleinarbeit "so wunderbar abschalten kann", gesteht Heinzl.

Er selbst ist durch seinen Krippenbaupartner Anton Knoll auf dieses Hobby gekommen. Eine Ausstellung von Knoll-Krippen vor rund zehn Jahren habe ihn so fasziniert, dass er sich selbst dem Thema Krippenschnitzen zuwandte. Seit einem Jahr ist Heinzl sogar Meister dieser einmaligen Kleinkunst. Krippenschnitzen ist alles andere als einfach. "Man muss fünf Gewerke beherrschen", verrät der Raaber Bürgermeister: "Die Wände der Minihäuser gehören fachmännisch aufgestellt und geputzt, hier sind Maurerqualitäten gefragt. Balkone und Dächer aus Holz verlangen Zimmererfertigkeiten, Landschaften werden zum Teil gemalt, also muss ein Krippenbauer auch ein wenig Maler sein. Botaniker-Qualitäten sind beim Anfertigen kleiner Palmen bei orientalischen und Nadelhölzern bei den alpenländischen Krippen gefragt. Und weil heute schon fast ein jedes Kripperl mit einer Beleuchtung ausgestattet ist, bedarf es auch Elektriker-Kenntnisse."

Groß ist die Freude über die gelungene Renovierung der Raaber Kirchenkrippe bei den Frauen und Männern des Pfarrgemeinderates um Obfrau Rosina Augustin: "Wir danken unseren Krippenbaumeistern Knoll und Heinzl von Herzen. Vorausschauend auch namens jener Kinder, die beim Betrachten unserer Krippe in den bevorstehenden Feiertagen große Augen machen werden."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema