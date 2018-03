Krankenhaus Braunau Vorreiter bei Delirien-Vermeidung nach Operation

BRAUNAU. Innovatives Behandlungsmanagement soll Verwirrtheitszuständen vorbeugen.

Primar Florian Neuhierl und sein Team setzen großangelegt um. Bild: Marschall

Die Abteilung für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie unter Primar Florian Neuhierl setzt am Krankenhaus St. Josef in Braunau neue Maßstäbe im Umgang mit Verwirrtheitszuständen nach einer Operation, so das Spital. Als erste Anästhesie-Abteilung in Österreich setzt sie ein neues, innovatives PAD (Pain Agitation Delir)-Management nicht nur wie auch in anderen Häusern üblich auf der Intensivstation um, sondern erstmalig auch auf den Normalstationen.

Denn auch nach leichteren Operationen, nach denen die Patienten aus dem Aufwachraum wieder in ihr Spitalsbett kommen, können Verwirrtheitszustände auftreten. Solche betreffen natürlich besonders ältere Patienten, aber auch junge Menschen können betroffen sein.

Die Folgen einer Nichtbehandlung eines Deliriums können dramatisch und nachhaltig sein. Je früher ein "Delir" erkannt wird und je delirvermeidender Operation und Nachsorge ablaufen, desto besser sei es zu behandeln. Im Braunauer Krankenhaus setzt das Delir-Management schon vor der Operation an. Dabei werden die Risikofaktoren erhoben. Ein Delir habe immer ein Bündel von Ursachen. Vor einer Operation werden jetzt in Braunau auch kaum Beruhigungstabletten mehr verabreicht –Ausnahme sind sehr ängstliche Patienten –, um einen weiteren möglichen Faktor für die Entstehung eines Delirs zu vermeiden. Ein einfühlsames Arzt-Patienten-Gespräch baue bei den meisten Patienten Ängste ab.

Das Delir-Management ändere auch die Behandlung bei Patienten auf der Intensivstation. Danach ist der lange Tiefschlaf durch starke Sedierung nur mehr in besonderen Fällen angebracht, weil delirfördernd. Medizinisches Ziel ist der wache, aufmerksame, schmerz- und angstfreie Intensivpatient. "Stay awake – stay alive", so Primar Neuhierl. "Je früher die Patienten wach sind, desto besser sind ihre Genesungschancen."

Häufig haben auch Patienten nach leichteren Operationen ebenfalls Delirsymptome, etwa starke Erregtheit, Bettflucht, Entfernen von Kathetern oder Herausreißen von Kabeln, oder sie sind völlig ruhig bis apathisch, so das Spital. Um auch da eine gute Behandlung anbieten zu können, seien gut ausgebildete und sensibilisierte Pflegekräfte vonnöten. Sie müssen erkennen, ob überhaupt und wenn ja, welche Delirform vorliegt.

Den Pflegekräften in Braunau wurden und werden im Delir-Management spezielle Fachreferate angeboten, dazu Schulungen und Workshops, diese sogar mit Schauspielern, die verschiedenste Delirarten wirklichkeitsgetreu nachspielen. Auch Delir-Scoring-Tools stehen den Braunauer Pflegekräften zur Verfügung, anhand derer sie eine gute Handhabe zur Diagnosestellung haben.

Eine Delir-Vermeidung hänge auch von einer ruhigen Umgebung nach einem Eingriff ab. Räumliche und zeitliche Orientierungshilfen wie gut sichtbare Uhren, Kalender, Fotos von Angehörigen werden nun in den Braunauer Krankenzimmern zur besseren und schnelleren Orientierung nach einer Operation Standard.

Nur das gesamte PAD-Management verspreche letztendlich Erfolg bzw. könne nachhaltige und nicht mehr umkehrbare kognitive Langzeitschäden wie Desorientierung, Bewusstseinstrübung, eingeschränktes Denkvermögen und Gedächtnisstörungen verhindern oder zumindest minimieren.

