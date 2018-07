Kraftakt! Thomas Mühlbacher wird am Samstag 15.000 Kalorien verbrennen

MARIA SCHMOLLN. Radsport: Der 44-Jährige aus Maria Schmolln geht beim 24-Stunden Radmarathon in Grieskirchen an den Start – Sein Ziel: 600 Kilometer und 15.000 Euro für den guten Zweck.

Mit seinem eigens designten Holzrad "My Esel" wird Thomas Mühlbacher am Samstag in Grieskirchen an den Start gehen. Bild: Fototeam Mattigtal

Ob er noch ganz dicht sei? Diese Frage hat Thomas Mühlbacher in den vergangenen Monaten häufiger gehört. Seine Antwort darauf: "Das ist alles halb so wild." Es hört sich aber wild an, wenn er von seinem Vorhaben spricht. Der 44-jährige ehemalige Radprofi wird am Samstag beim 24-Stunden Radmarathon in Grieskirchen als Einzelfahrer an den Start gehen. Schaffen will er dort 600 Kilometer – für den guten Zweck. Dank hilfsbereiter Sponsoren und der Firma SIHGA, bei der Mühlbacher angestellt ist, hat er bereits im Vorfeld der Veranstaltung fleißig Geld gesammelt. Durch jene, die am Samstag zusätzlich pro geschafftem Kilometer spenden, soll am Ende ein Betrag von 15.000 Euro herauskommen. Zugute kommt das Geld dem Kumplgut in der Nähe von Wels, wo Familien mit ihren schwerkranken Kindern kostenlos eine Auszeit vom Krankenhausalltag genießen können und den Langzeitopfern von Frauschereck. "Ich wollte unbedingt etwas für Kinder machen. Durch den Schwiegervater von Sebastian Schönberger bin ich auf das Kumplgut aufmerksam geworden. Die Idee dahinter hat mich begeistert", erklärt Thomas Mühlbacher seine Entscheidung.

Alleine, aber kein Einzelkämpfer

Eine Ahnung von dem, was am Wochenende auf ihn zukommt, hat der Radsportler aus Maria Schmolln. Schließlich war er gemeinsam mit Athleten des RC Mattighofen in Grieskirchen bereits vier Mal am Start – allerdings im Team. Zwei Mal haben die Innviertler den Bewerb sogar gewonnen. Diesmal nimmt er zwar die Einzelwertung in Angriff, ist aber keineswegs Einzelkämpfer. Unterstützt wird er auf und neben der Strecke von einem "Big Team" (zwölf Personen) des RC Mattighofen. Thomas Mühlbacher wird einen Teil der Strecke in ihrem Windschatten fahren und sich von ihnen versorgen lassen – mit rund 15.000 Kalorien. Die und eine Portion Glück sind notwendig, damit er die 24 Stunden auf dem Rad unversehrt übersteht. "10.000 Kalorien werde ich als Flüssignahrung dabei haben und den Rest bekomme ich in den kurzen Pausen als feste Kost. Wir werden Suppe, Müsli, Bananen und noch mehr einpacken", sagt der gelernte Zimmermann. Unentbehrlich ist für den 44-Jährigen am Wochenende auch sein Masseur Hans Voggenberger. "Er ist ein wahrer Zauberer und lenkt die Energie wieder in die richtigen Bahnen."

Um sich auf die Strapazen bestmöglich vorzubereiten, ist Thomas Mühlbacher seit Ostern 4000 Kilometer geradelt und hat unter anderem einen "300er" absolviert. "Das ist recht gut gegangen. Es ist nur wichtig, das richtige Tempo zu fahren. Das wird auch in Grieskirchen entscheidend sein", sagt der Innviertler, der trotz körperlicher Bestform Nachwehen hatte. "Der Montag nach dem 300er war zach. Meine Beine haben sich angefühlt, als wäre Beton drin." Aus diesem Grund hat sich der Schmollner am Montag vorsichtshalber Urlaub genommen.

Doch bevor er sich auf den freien Tag und wieder mehr Zeit mit seiner Familie freuen kann, stehen ihm noch harte Stunden bevor. Von Nervosität ist bei dem 44-Jährigen angesichts dieser Aussichten trotzdem keine Spur. "Herausforderungen braucht jeder. Außerdem gibt es noch wesentlich anstrengendere Dinge. Zum Beispiel das Race Across America. 3000 Meilen durch zwölf Staaten zu fahren, das ist selbst für mich nicht vorstellbar."

Infobox

Der Startschuss für den 24-Stunden Radmarathon in Grieskirchen erfolgt am Samstag, 7. Juli, um 12 Uhr (24 h-Solo- Wertung). Die Teilnehmer werden einen ganzen Tag lang auf einem 21 Kilometer langen Rundkurs die größtmögliche Distanz abspulen. Thomas Mühlbacher startet unter dem Motto „Ein Zimmermann radelt für den guten Zweck“ und will dank der Unterstützung von Sponsoren (unter anderem SIHGA blue box und Tischlerei Kepplinger) 15.000 Euro sammeln. Das Geld kommt dem Kumplgut in der Nähe von Wels und den Opfern des Zeltunglücks in Frauschereck zugute. 4000 Kilometer ist Thomas Mühlbacher seit Ostern gefahren, um sich bestmöglich auf das Rennen am Wochenende vorzubereiten. Insgesamt werden beim Radmarathon in Grieskirchen an die 1200 Teilnehmer in verschiedenen Bewerben an den Start gehen – darunter 130 Einzelfahrer. Laut Thomas Mühlbacher sind für das erfolgreiche Absolvieren des Radmarathons zwei Dinge erforderlich: „Ein eiserner Wille und gutes Sitzfleisch.“

