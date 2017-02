Kompostieren in der Wohnung: Chance für Innviertler mit Wurmkiste

ANDORF/WIEN. Der "Wurmkisten"-Erfinder David Witzeneder aus Andorf will in der Puls-4-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" Investoren überzeugen.

David Witzeneder am Dienstag, 21. Februar, in der Puls-4-Sendung, ab 20.15 Uhr im TV. Bild: Gerry Frank Photography

Als der Andorfer David Witzeneder nach Wien zog, hatte er immer ein komisches Gefühl, wenn er seinen Biomüll in den Restmüll warf. Das Problem: Genug Platz für einen eigenen Komposthaufen gibt es in den Großstädten meist nicht, nachhaltig Müllentsorgung war somit nicht möglich.

Aus diesem Grund entwickelte er die Wurmkiste, eine Synthese aus einer Wurmkompostkiste und einem fahrbaren Hocker. Der im Hocker-Inneren gesammelte Biomüll wird Tag und Nacht von bis zu 1500 Kompostwürmern zu hochwertigem Kompost verarbeitet. Und all das, während man gemütlich drauf sitzen kann, ohne dabei von dem Abfallgeruch belästigt zu werden.

Sehen auch die Investoren von "2 Minuten 2 Millionen" den Mehrwert dieses Möbelstücks? Das erfahren die Zuseher in der Sendung "2 Minuten 2 Millionen – Die Puls-4-Start-Up-Show" am Dienstag, 21. Februar, um 20.15 Uhr, auf Puls 4.

Bereits Award erhalten

Für seine Innovation erhielt der junge Innviertler bereits einen Kubina-Award der Jungen Wirtschaft des Bezirks Schärding. "Die Wurmkiste ist ein Komposthaufen in einer Holzkiste für die Wohnung, in der Kiste sind Würmer drinnen. Die Würmer fressen den Biomüll und verhindern dadurch, dass es zu stinken beginnt", sagt Witzeneder.

Die Handhabung sei dabei relativ simpel – zumindest, wenn man den bekannten grünen Daumen hat: "Es ist keine Müll- oder Biotonne, die einfach irgendwo rumsteht. Man muss schon schauen, dass die Feuchtigkeit passt, dass die Würmer Futter haben und man nicht etwa tierische Produkte oder Zitrusfrüchte reinschmeißt." Sollte nun wirklich keinerlei Talent für die Gartenarbeit vorhanden sein, sei das Schlimmste, was passieren kann, dass Mücken aus der Kiste rauskommen, so der Andorfer.

Spezielles Konzept: "Ich hab alles recherchiert und diese Kombination von Kiste und Würmern gibt es weltweit nicht. Die meisten Kompostsysteme sind Plastikboxen, die aus China kommen."

Die Kisten lassen sich via Online-Shop auf wurmkiste.at ordern und erwerben – oder selbst in einem von Witzeneders regelmäßig gehaltenen Workshops bauen: "Es macht mir großen Spaß, mit Leuten an ihrer individuell gestalteten Kiste zu arbeiten. Von mir bekommen sie das Werkzeug, die Materialien, das Know-how und die Betreuung, gestalten dürfen sie die Kiste dann nach ihren eigenen Vorstellungen."

Besonders wichtig sei dabei die Multifunktionalität der Kiste als Kompostsystem und Möbelstück: "Gerade in der Stadt haben die Menschen wenig Platz in der Wohnung. Darum ist es praktisch, wenn man die Kiste nicht nur irgendwo als Deko-Gegenstand rumstehen hat, sondern sie auch als Hocker oder Sessel verwenden kann." (sedi)

