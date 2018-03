Kommt die große Millionen-Bremse bei Investitionen in Mattigtalbahn?

BRAUNAU. 86,5 Millionen Euro sollen gestrichen werden, so empörter SP-Abgeordneter Erich Rippl

Landtagsabgeordneter Erich Rippl warnt von Streichungen. Bild: OÖN

Viele Millionen Euro sollten in den nächsten Jahren in die Modernisierung und Attraktivierung der Mattigtalbahn investiert werden – nun wolle die Bundesregierung 86,5 Millionen streichen, so SP-Landtagsabgeordneter Erich Rippl aus Lengau.

"Ich bin empört. Das ist für das Öffi-Angebot im Innviertel ganz schlecht", so Rippl, der an die Landesspitzen der VP und FP appelliert, bei ihrer Bundesregierung in Wien zugunsten der Mattigtalbahn einzuwirken. Investitionen in Triebwägen, in Bahnhöfe wie Munderfing, Mauerkirchen und Mattighofen sowie Investitionen in die Strecke selbst samt Elektrifizierung und Sicherungsmaßnahmen bei Eisenbahnübergängen seien betroffen, so Rippl. Beim Umbau des Bahnhofs Braunau zum Beispiel solle um 1,7 Millionen Euro gekürzt werden, so der Lengauer Abgeordnete.

"Die Sanierung und Beschleunigung der Strecke Friedburg-Braunau ist soweit einmal tot." Durch eine erfolgte Taktumstellung habe es auf der Mattigtalbahn zuletzt bei den Pendlern einen 20-prozentigen Fahrgastrückgang gegeben, so Rippl. "Der Umstieg in Neumarkt ist eine Katastrophe." Zudem würden statt zweimotoriger leistungsschwächere einmotorige Triebwägen eingesetzt.

Dass es auch anders gehe, zeige die Salzburger Lokalbahn. Diese biete zu den Stoßzeiten einen 20-Minuten-Takt. Die Salzburger Lokalbahn hat entsprechend viele Fahrgäste. Investitionen in die Mattigtalbahn seien vor allem auch für die leistungsstarken Betriebe in der Region und deren Mitarbeiter wichtig, so Rippl.

