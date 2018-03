KomINN: Hier wird das Netzwerken zum Programm

RIED. Der Verein bietet hochwertige Weiterbildung und gute Vernetzung.

KomINN-Chef Christian Katzlberger (Mitte) mit den Kooperationspartnern der Raiba Ried, Dagmar Inzinger-Dorfer und Rainer Wöllinger Bild: privat

Der Verein "komINN" bezeichnet sich als "Netzwerk für begeisterte Unternehmer". Vergangene Woche fand in der Raiffeisenbank Ried erstmals eine "Netzwerkmesse" mit den rund 40 beteiligten Partner statt. Was hinter dem Verein steckt und was dessen Ziele sind, darüber spricht die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Natalie Schwendtner:

Volkszeitung: Was sind die Ziele des Vereines komINN?

Schwendtner: Dazu muss man wissen: Unternehmen, die das Unternehmensentwicklungsprogramm (UEP) absolviert haben, sind automatisch Mitglied im Verein. Dieses Netzwerk während und nach der Weiterbildung dient dazu, sich gegenseitig zu befruchten und die Kontakte zu pflegen. Es geht auch darum, in geschäftlichen Fragen zuerst auf die regionalen Partner zurückzugreifen. Der regionale Gedanke soll dadurch auch weitergetragen werden.

Welche Vorteile haben die Mitglieder bzw. welche Vorteile sollten sie haben?

Aus- und Weiterbildung nach verschiedenen Aspekten wird groß geschrieben. Nach dem UEP ist diese ja nicht zu Ende gedacht. Wir bieten Vorträge, Seminare – also ein hochwertiges Weiterbildungsprogramm für die Mitglieder. Das Netzwerk bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, auf Fachkräfte aus dem Verein zurückgreifen zu können, aber auch die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung, zu der man sonst vielleicht keinen Zugang hätte.

Wer steht an der Spitze dieses Netzwerkes?

Obmann des Vereines ist Christian Katzlberger von Katzlberger Management. Der Verein wurde 2013 ins Leben gerufen.

Was wurde auf der Netzwerkmesse geboten?

43 der mehr als 80 Mitglieder haben sich auf Informationsständen präsentiert und sich gegenseitig besser bekannt gemacht. Das war sehr befruchtend, da kommt sehr viel dabei heraus, und wir haben schon jetzt bilanziert, dass dies eine sehr sinnvolle und hilfreiche Veranstaltung gewesen ist.

Können Interessenten dem Verein noch beitreten?

Im Mai beginnt ein neues UEP, dieses dauert neun Monate – dafür sind noch zwei Plätze zu vergeben. Das ist ein Spitzen-Ausbildungsprogramm mit Seminar-Einheiten, gepaart mit einem Trainingsprogramm im eigenen Unternehmen.

Wie würden Sie den Verein in einem Satz beschreiben?

Wir sind ein branchenübergreifender und von der Unternehmensgröße unabhängiger Verein, der zum einen jeden Unternehmer in der Entwicklung weiterbringt und zum anderen auch die geschäftliche Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder nicht vernachlässigt.

Weitere Informationen auf der Website www.kominn.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema