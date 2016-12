Klein, aber oho! Nachwuchs hielt das Publikum in Atem

BEZIRK BRAUNAU. Schau- und Weihnachtsturnen: Die Kleinsten ernteten den größten Beifall.

Zwei Stunden lang reihte sich in Mattighofen ein Höhepunkt an den nächsten. Bild: lola

Ganze zwei Stunden lang zeigte der Nachwuchs des TV Braunau sein Können. Zunächst punkteten die "Turn-Küken" mit viel Einsatz und Temperament. Angespornt wurden die jungen Sportler immer wieder vom Beifall des begeisterten Publikums. Eröffnet wurde die Show vom Junior-Spielmannszug. Anschließend glänzte "Rio’s Turnbande" mit Schwung und Farbenvielfalt bei den Kostümen. Die Kinder von sechs bis zehn Jahren entführten die Zuschauer anschließend in ein sportliches "Winter-Wunderland".

Mit einer gehörigen Prise Humor warteten die Vorturner auf. Sie präsentierten ihre geheimen Berufswünsche. Dass auch ein Polster ein Konditions-Übungsgerät sein kann, demonstrierten die Teilnehmer am Eltern-Kind-Turnen. Die österreichischen Jugend-Meister standen beim Musical "Usea Motabula" im Mittelpunkt. Die Talente zeigten eindrucksvoll, dass ihre Medaillen hoch verdient waren. Die Leistungsriegen glänzten – mit ihren teils zirkusreifen Übungen – unter anderem an den Geräten. Obmann Wolfgang Voigt konnte sich am Ende des Abends über einen glanzvollen Jahresabschluss freuen. "Diese Leistungsschau beweist, dass die Braunauer Jugend bei uns in besten Händen ist", stellte Voigt klar.

Fokus auf den Breitensport

Beim TSV Uttendorf (Obfrau Margit Rams) bilden rund zehn Vorturner und Übungsleiter den "harten Kern". Sie betreuen viele Kinder, die beim Weihnachtsturnen ihren großen Auftritt hatten. Mehr als 60 Kinder waren dabei in Aktion, wobei auch diesmal die Jüngsten im Mittelpunkt standen. Nach 90 Minuten Turnen, Springen, Radschlagen und Balancieren gab es vom Weihnachtsmann für die Kinder eine Belohnung.

Unter der Führung von fast 30 Vorturner präsentierte auch der Nachwuchs des TSV Mattighofen sein Können. Zwei Stunden lang reihte sich dabei ein Höhepunkt an den nächsten. Auch der Humor kam nicht zu kurz. Lautstarken Applaus bekamen unter anderem die "Jumping Girls", die Nachwuchsriegen (Kunterbuntes am Turnboden) und die Turn-Zwerge. Dieser bunte Querschnitt unterstrich die Leistungsdichte beim TSV Mattighofen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema