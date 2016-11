Kirchen-Missbrauchsopfer mit Film und Diskussion

TUMELTSHAM/RIED. Betroffene kirchlicher Gewalt, auch aus dem Innviertel, klagen an – Film und Diskussion mit Opfern.

Die Oberösterreich-Premiere der Filmdoku "Die Kinder lassen grüßen", in der Missbrauchsopfer der Kirche anklagen, wird am Sonntag, 27. November, um 13.30 Uhr im Starmovie-Kino Tumeltsham-Ried geboten.

Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit Opfern, um die es in der Doku geht, darunter ein Mann aus dem Bezirk Ried. Der Innviertler erlitt Misshandlungen, Erniedrigungen, Demütigungen und Vergewaltigungen an "Körper, Geist und Seele". Täter war ein Pater, der jahrelang in der Diözese beschäftigt war, sei durch geschickte Wohnortwechsel nie belangt worden. Ein Mittäter und ehemaliger Ordensbruder wurde später andernorts bei einer Vergewaltigung erwischt, so die Filmemacher.

Beide Täter sind bereits verstorben. Das Opfer aus dem Innviertel sagt: "Ich wünsche mir für mich noch ein lebenswertes Leben trotz ständiger Konfrontation mit meinen Vergewaltigern und ein Ende der dümmsten aller Fragen: Warum hast du denn damals nichts gesagt?"

Ein zweites Opfer, das in der Filmdoku seinen Leidensweg schildert, sei in Österreich und Bayern von einer kirchlichen Unterkunft zur nächsten "an andere Täter weitergereicht" worden. Begleitet von der Kamera suchen die Betroffenen die Tatorte von damals auf. Nach zweijähriger Dreharbeit liege nun ein Sittenbild der Gewalt, Vertuschung und Heuchelei vor, so die Filmdoku-Macher.

Nach wie vor gebe es keine Erleichterung bei den Verbrechensopfer-Renten und keine staatliche Missbrauchskommission. Man poche auf Verjährung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema